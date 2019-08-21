49-річна Кетрін Зета-Джонс і її 16-річна донька знялися для обкладинки глянцю: стильні фото

769 Читать новость на русском
Кетрін Зета-Джонс
Кетрін Зета-Джонс / Instagram / @vanityfairspain

Відома британська акторка, дружина голлівудської зірки Майкла Дугласа Кетрін Зета-Джонс постала на вересневій обкладинці популярного журналу. Іспанське видання Vanity Fair запропонувало зірковій мамі стати головною героїнею нового номера разом зі своєю 16-річною донькою.

Після того, як донька Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа подорослішала, зіркові батьки все частіше почали показувати її світові. Так, нещодавно актриса прийшла з 16-річною дочкою Керіс на модний показ, а вже через деякий час вперше знялася з нею для обкладинки глянцю.

Читайте також: Татусеві – 102 роки, а онучці – півтора: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс показали велику сім'ю

Анонс лицевої сторінки вересневого номера Vanity Fair з'явився на Instagram-сторінці журналу. На фото Кетрін Зета-Джонс та її донька Керіс Зета Дуглас постали у вінтажних, але дуже стильних образах. На них були костюми з тканини подібної до мішковини, а з-під піджаків виднілися білі сорочки. Для образу 49-річної Кетрін підібрали блузу з коміром, а для 16-річної Керіс – з масивним бантом на шиї. Також пізніше вони змінили образи для знімків на фоні красивого міста.

Відомо, що для іспанського номера зірки фотографувалися у Римі і вже незабаром серія знімків знаменитостей з'явиться на офіційному сайті видання.

Кетрін Зета-Джонс
Кетрін Зета-Джонс з донькою Керіс / Instagram / @vanityfairspain

Кетрін Зета-Джонс
Кетрін Зета-Джонс з донькою Керіс / Фото Vanity Fair

blog_ava
Не лише зменшила талію, але й додала шостий палець: Кім Кардашян викрили у фотошопі
сьогодні
6364
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гренландія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
сьогодні 12:31 Гренландія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
Наталя Сколоздра 829
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
20 серпня 13:26 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
1096
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
19 серпня 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 3830
Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
19 серпня 12:04 Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
500
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
19 серпня 10:30 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 3358
Новини
Більше новин
Залиште відгук