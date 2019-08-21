49-річна Кетрін Зета-Джонс і її 16-річна донька знялися для обкладинки глянцю: стильні фото

Відома британська акторка, дружина голлівудської зірки Майкла Дугласа Кетрін Зета-Джонс постала на вересневій обкладинці популярного журналу. Іспанське видання Vanity Fair запропонувало зірковій мамі стати головною героїнею нового номера разом зі своєю 16-річною донькою.

Після того, як донька Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа подорослішала, зіркові батьки все частіше почали показувати її світові. Так, нещодавно актриса прийшла з 16-річною дочкою Керіс на модний показ, а вже через деякий час вперше знялася з нею для обкладинки глянцю.

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Анонс лицевої сторінки вересневого номера Vanity Fair з'явився на Instagram-сторінці журналу. На фото Кетрін Зета-Джонс та її донька Керіс Зета Дуглас постали у вінтажних, але дуже стильних образах. На них були костюми з тканини подібної до мішковини, а з-під піджаків виднілися білі сорочки. Для образу 49-річної Кетрін підібрали блузу з коміром, а для 16-річної Керіс – з масивним бантом на шиї. Також пізніше вони змінили образи для знімків на фоні красивого міста.

Відомо, що для іспанського номера зірки фотографувалися у Римі і вже незабаром серія знімків знаменитостей з'явиться на офіційному сайті видання.



Кетрін Зета-Джонс з донькою Керіс / Instagram / @vanityfairspain