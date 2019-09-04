49-річна Мерая Кері показала стрункі форми в купальнику після приголомшливого схуднення

Американська попспівачка Мерая Кері відзначається не лише скандалами в особистому житті, а й різкими змінами власної фігури. Після останнього схуднення аж на 30 кілограм вона показала фанатам результат роботи над собою.

Новий знімок з’явився на інстаграм-сторінці артистки. На ньому Мерая позує в роздільному чорному купальнику та халаті з орнаментом, хизуючись стрункою фігурою та ідеальним пресом. Жінка впевнено крокувала на підборах територією будинку і таким чином прощалась з літнім сезоном.

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"Мігруємо з літа в осінь", – йдеться в дописі співачки. Фанати Кері залишили безліч захоплених коментарів та відзначили старання Мераї над власною фігурою.



Мерая Кері вражає схудлими формами / Instagram / @mariahcarey

Варто додати, що минулими роками Мерая часто піддавалась цькуванням зі сторони прихильників через пишні форми. Кері то стрімко гладшала (її вага сягала більше 100 кілограмів), то знову втрачала вагу. Однак у листопаді минулого року артистка зважилася на хірургічне втручання – їй вирізали частину шлунку, після чого вона помітно схудла і до сьогодні вражає фанатів своїми формами.



Мерая Кері до схуднення у 2017 році і після у 2019 / Splash News та Instagram / @mariahcarey