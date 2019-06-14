49-річна Наомі Кемпбелл показала голі сідниці посеред пустелі: фото 18+

Знаменита британська топ-модель Наомі Кемпбелл знялася у пікатній фотосесії. "Чорна пантера" повністю оголилася для помпезних еротичних фотографій, локацією для яких послужила пустеля.

Одна з найпопулярніших супермоделей світу Наомі Кемпбелл знялася для обкладинки британської версії журналу Vogue. 49-річна зірка подіумів відома своєю симпатією до Африки, а також до її жителів. Саме тому для фанатів моделі не стало здивуванням, що локацією для зйомки стала саме ця країна.

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Наомі Кемпбелл позувала у строкатому вбранні в африканському стилі на березі Індійського океану Кенії, однак найбільше враження на прихильників справила світлина, яка, ймовірно, не потрапила на сторінки журналу.

Ікона теперішніх молодих моделей роздягнулася до гола посеред африканської пустелі, позуючи перед камерою спиною і показуючи свої пружні сідниці. Її руки були опущені вниз, ймовірно, Наомі прикривала інтимні місця свого тіла. А її обличчя було повернене в профіль. "Перша крапля золотої години у Кенії", – написала під фото Наомі Кемпбелл.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi