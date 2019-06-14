49-річна Наомі Кемпбелл показала голі сідниці посеред пустелі: фото 18+

251 Читать новость на русском
Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

Знаменита британська топ-модель Наомі Кемпбелл знялася у пікатній фотосесії. "Чорна пантера" повністю оголилася для помпезних еротичних фотографій, локацією для яких послужила пустеля.

Одна з найпопулярніших супермоделей світу Наомі Кемпбелл знялася для обкладинки британської версії журналу Vogue. 49-річна зірка подіумів відома своєю симпатією до Африки, а також до її жителів. Саме тому для фанатів моделі не стало здивуванням, що локацією для зйомки стала саме ця країна.

Читайте також: 67-річна мама Наомі Кемпбелл знялася для реклами купальників: звабливі фото

Наомі Кемпбелл позувала у строкатому вбранні в африканському стилі на березі Індійського океану Кенії, однак найбільше враження на прихильників справила світлина, яка, ймовірно, не потрапила на сторінки журналу.

Ікона теперішніх молодих моделей роздягнулася до гола посеред африканської пустелі, позуючи перед камерою спиною і показуючи свої пружні сідниці. Її руки були опущені вниз, ймовірно, Наомі прикривала інтимні місця свого тіла. А її обличчя було повернене в профіль. "Перша крапля золотої години у Кенії", – написала під фото Наомі Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

blog_ava
Зеленський звернувся до Львівщини: просить допомогти обрати голову ОДА
сьогодні
4075
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Наомі Кемпбелл
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
сьогодні 20:01 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 695
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
13 червня 15:58 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
503
Близнючкам Олсен – по 33! Шлях дівчат до впливових дизайнерок
13 червня 13:05 Близнючкам Олсен – по 33! Шлях дівчат до впливових дизайнерок
Юлія Девда 2137
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
13 червня 12:39 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
528
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
13 червня 09:32 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
299
Новини
Більше новин
Залиште відгук