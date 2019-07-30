49-річна Наомі Кемпбелл повністю роздягнулася для пікантного фото: 18+

Знаменита британська топ-модель Наомі Кемпбелл з роками не втрачає своєї сексапільності та привабливості. Зірка згадала одне зі своїх архівних фото, на якому вона позує оголеною на яхті під час відпочинку.

Еротичне фото Кемпбелл опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині Наомі позначила британського фотографа Маріо Тестіно, який, до слова, колись фотографував принцесу Діану та інших представників британської королівської сім'ї.

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Одна з найпопулярніших супермоделей світу Наомі Кемпбелл на світлині засмагає повністю оголеною та демонструє свої пружні сідниці.

"Настрій у понеділок. Архівне", – додала зірка у підписі.

Незважаючи на те, що фото не є новим, тисячі шанувальників у захваті від нього. Відтак знімок назбирав близько 300 тисячі вподобань та сотні компліментів у коментарях.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

Додамо, що Наомі часто епатує сміливим образами у фотосесіях, подіумах та під час світських виходів. До прикладу, для британської версії журналу Vogue модель роздягнулася посеред африканської пустелі.