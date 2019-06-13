49-річна Наомі Кемпбелл приміряла гарячі образи для глянцю: фото

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / www.vogue.co.uk

Британська супермодель Наомі Кемпбел з роками не втрачає своєї краси та популярності. Це вона продемонструвала, взявши участь у звабливій фотосесії для британського Vogue.

У глянці 49-річна манекенниця постала у брендовому пляжному вбранні, зокрема, вона приміряла яскраву білизну та топи. Позувала розкішна Наомі Кемпбелл на пляжі, хизуючись красою свого стрункого тіла. Автором зйомки був фотограф Джеймі Ховксворт.

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Така сексуальна зйомка була особливою для Наомі Кемпбелл, адже у коментарі журналістам Vogue вона відверто зізналась, що раніше не почувалась комфортно у своєму тілі. До того часу, як моделлю почали захоплюватись мільйони людей у всьому світі, вона була невпевненою дівчинкою, що страждала від булінгу. 

Я ніколи не почувалась комфортно в моєму тілі. У школі для мене придумували різні прізвиська, тому я почувалась незручно. Єдине, де мені дійсно було комфортно, це у школі танцю. Тоді я просто забувала про все інше. Коли я стала моделлю, не впевнено позувала, тому все довелось вивчати все з початку: як рухатися, або стрибати,
– поділилась Наомі Кемпбелл. 

З часом модель переосмислила всі свої комплекси та навчилась долати їх. Наомі Кемпбелл виходила на подіум у брендовому одязі та впевнено крокувала повз впливових знаменитостей. Відтак у фотосесії для Vogue вона прагнула показати, якою стала після копіткої роботи над собою. 

"Я навчилася не приймати моє тіло, як належне. Деякі люди думають, що я занадто сильно викладаюсь, але сьогодні я знаю свої обмеження, знаю, коли повинна взяти тайм-аут... Мені потрібне здорове тіло для здорового розуму і духу. Я переконана: те, що відбувається зсередини, завжди проектується назовні", – розповіла вона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Наомі Кемпбелл Мода
Джерело: LifeStyle 24
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