49-річна Наомі Кемпбелл вразила стрункою фігурою у напівпрозорому платті: фото

Популярна супермодель Наомі Кемпбелл, яка є організатором благодійного шоу Fashion for Relief в рамках лондонського тижня моди, приголомшила своїм виходом на зіркову доріжку.

Для виходу на благодійний захід Fashion for Relief Наомі Кемпбелл підготувала ефектний образ. Зірка 1990-х одягнула напівпрозору вечірню сукню з блискучими вставками, які прикрили інтимні частини тіла супермоделі.

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Відверте плаття підкреслило струнку фігуру 49-річної знаменитості. Свій образ Наомі доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на шпильках та прикрасами з перлами.

Не менш яскраво виглядав й макіяж і зачіска Кемпбелл: smoky eyes в чорних відтінках та розкішне волосся у стилі Бріджит Бардо лише підкреслили красу моделі.



Наомі Кемпбелл / Getty Images



​Наомі Кемпбелл / Getty Images

Хто така Наомі Кемпбелл?49-річна британська супермодель, яка може похизуватись неабиякою популярністю на показах та в рекламних кампаніях. Кар'єра ефектної зірки розпочалася у 15 років, коли її помітив представник модельного агентства і запропонував спробувати себе у фешн-зйомці. Після цього Наомі Кемпбелл пропонували співпрацю відомі агентства. У 1986 році модель вперше знялася для обкладинки Elle, після чого її популярність лише зростала. За свій вихід на подіум модель отримує в межах 100 тисяч доларів.