49-річна Наомі Кемпбелл зізналася, що закохалася

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Наомі Кемпбелл / www.gettyimages.com

49-річна супермодель Наомі Кемпбелл, яка відома своїми бурхливими короткочасними романами, заявила, що вкотре закохалася.

Про це зірка, яка рідко дає інтерв'ю про особисте життя, повідомила виданню The Guardian. Як відомо, на початку 2019 року Наомі Кемпбелл була у стосунках з 25-річним співаком Лімом Пейном. Але норовлива "пантера" за власною ініціативою швидко розірвала стосунки з хлопцем. Наразі у моделі з'явився новий коханий.

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За словами знаменитості, спершу кожна людина має полюбити і прийняти себе, а не шукати любов в іншої людини. Модель переконує, що після того, коли стаєш впевненим, приходить справжнє кохання.

"Ви навіть не уявляєте, хто став моєю новою жертвою. І це насправді не той, кого ви знаєте, зате моє серце ... моє серце щасливе", – заявила Наомі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

Крім того, Кемпбелл заговорила про те, що 22 травня їй виповнюється 50 років і вона не боїться свого віку. Британська супермодель планує влаштувати гучну вечірку на честь свого дня народження.

Я не боюся, що мені буде 50 років. Я з нетерпінням чекаю свята. Я хочу танцювати всю ніч безперервно в оточенні людей, яких я люблю і які були зі мною в горі і радості,
– наголосила зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

Додамо, раніше в інтерв'ю Наомі Кемпбелл розповідала, що сподівається колись стати мамою, але відмовлятись від кар'єри заради дитини вона не готова. "Поки що ні, але я подивлюся, що приготував мені Всесвіт", – зазначила вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Наомі Кемпбелл Мода Зіркові романи
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