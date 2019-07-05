4 найкращих серіали для перегляду влітку

Літо – сезон відпусток. А під час відпочинку хочеться забути про буденну роботу та із задоволенням присвятити час для перегляду давно збережених і забутих серіалів. LifeStyle 24 зібрав добірку серіалів, які сподобаються кожному.

Деякі з них сумні, деякі інтригуючі. Одні змушують пофантазувати, інші – замислитися над своїм життям. Єдине, що точно їх об'єднує – вони всі неймовірно круті! Пропонуємо вам переглянути четвірку найкращих серіалів різних жанрів, які найкраще підійдуть для перегляду влітку.

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Мотель Бейтсів

Оригінальна назва: Bates Motel

Жанр: трилер, драма

Прем’єра: 18 березня 2013 – 24 квітня 2017

Телешоу знято за мотивами культового трилеру Альфреда Гічкока "Психо", який є своєрідною передісторією серіалу. Кінокартина розповідає про життя Нормана Бейтса (Фредді Гаймор) та його матері Норми (Віра Фарміга), які після трагічної смерті батька головного героя переїхали до невеликого містечка Вайт-Пайн-Бей, де вони придбали мотель та будинок.

Сім’я була налаштована розпочати "нове життя" та залишити всі інтриги в минулому. Та згодом Бейтси розуміють, що жителі містечка не найкращі люди, а мотель (як і вони самі) приховує в собі багато таємниць.

Серіал складається з п’яти сезонів, кожен з яких містить 10 епізодів.

"Мотель Бейтсів": дивитися трейлер серіалу онлайн

Якось у казці

Оригінальна назва: Once Upon a Time

Жанр: фентезі

Прем’єра: 23 жовтня 2011 – 18 травня 2018

Фентезійний серіал розповідає про два світи: реальний та казковий. Головна героїня Емма Свон (Дженніфер Моррінсон) жила спокійним життям, поки не зустріла свого 10-річного сина Генрі, якого вона покинула. Генрі намагається переконати свою біологічну маму, що існує паралельний світ, який був перенесений у наш через прокляття Злої Королеви (Сторібрук), де головні герої найвідомішим нам казок не пам’ятають, хто вони насправді. Хлопчик певен, що лише Емма може зруйнувати це прокляття, тому переконує її відвідати Сторібрук разом з ним.

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Героїня налаштована скептично, та все ж погоджується відвести Генрі додому (бо саме у цьому дивному місті живе її давно покинутий син). Але потрапивши туди, де міський годинник весь час показує 8:15, а люди виглядають дивними та заплутаними, Емма вирішує залишитися, і дізнатися, які таємниці приховує в собі Сторібрук.

Серіал містить в собі 7 сезонів, які разом складають 155 епізодів.

"Якось у казці": дивитися трейлер серіалу онлайн

Сотня

Оригінальна назва: The 100

Жанр: постапокаліпсис

Прем’єра: 19 березня 2014 – дотепер

Події в серіалі розгортаються після 97 років з моменту, як всю цивілізацію знищила атомна війна. Ті, хто вижив після катастрофи, мешкають на величезній орбітальні станції Землі "Ковчег". Близько 2400 людей вважають, що вони – останнє живе покоління людей. Та, на жаль, ресурси станції мізерні, а системи життєзабезпечення перебувають у критичному стані. Всі злочини, незалежно від їхнього характеру, караються смертю. Винятком є лише неповноліття.

Представники влади космічної станції вирішують відправити сотню неповнолітніх злочинців на Землю, аби ті засвідчились, що вона придатна для життя. Хороша новина: на планеті можливе життя. Погана – виявляється, вони там не самі. Підлітки намагаються облаштувати своє життя у "новому" світі, та земляни вважають космічних людей ворогами, і починають з ними війну.

Наразі триває трансляція 6 сезону серіалу, загальна кількість епізодів – 79.

"Сотня": дивитися трейлер серіалу онлайн

Маніфест

Оригінальна назва: Manifest

Жанр: драма, фантастика

Прем’єра: 24 вересня 2018 – дотепер

Важко повірити, що літак, який пробув у небі декілька годин і потрапив у сильну турбулентність, приземлився на землю через 5 років. Пасажири вже давно вважалися зниклими безвісти, але їхній стан і вік вказували на те, що пройшло всього декілька годин з моменту, коли людей бачили востаннє.

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Життєвий хаос, депресія та кардинальні зміни – все це мають пережити пасажири, аби повернутися до своєї буденності. Але найцікавіше те, що більше двадцяти людей, які були на тому літаку, після приземлення розуміють, що тепер вони не такі, як всі.

Незважаючи на те, що поки вийшов лише перший сезон серіалу (16 епізодів), він вже встиг обзавестися великою кількістю прихильників.

"Маніфест": дивитися трейлер серіалу онлайн

Автор: Роксолана Гошовська