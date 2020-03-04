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4 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 4 березня / unsplash.com

4 березня вшановують день Архипа і Филимона. У цей день рекомендується зробити якомога більше добрих справ. Також існує повір'я, що чим більше в цей день господиня приготує їжі, тим багатшим буде її життя.

Іменини сьогодні святкують: Макар, Богдан, Максим, Микита.

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Народні прикмети на 4 березня

– Якщо в лісі побачите зайця, то очікуйте на появу снігу. 

– Сонячний день – рік буде родючим.

– Червоний місяць на небі – погода буде теплою, але сирою.

– Картопля в підвалі проростає – скоро прийде весна.

Що можна робити 4 березня

1.Чим більше добрих справ ви зробите на Федота – тим щасливішим буде ваше життя. 

2.Якщо спекти в цей день коровай, з'їсти його, а крихти перекинути через спину – увесь рік сім'я буде жити в достатку. 

3.Якщо цього дня погодувати птахів – рік буде врожайним. 

Що не можна робити 4 березня 

1.Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.

2.Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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