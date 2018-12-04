4 грудня 2018 року відзначають свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. У календарному циклі свято Введення завершує осінній сезон і починає зимовий. Головною метою святкування цього дня було закликання багатства та добробуту на майбутній рік.

Батьки Пресвятої Богородиці Йоаким і Анна були бездітними і дали обіцянку, що якщо в них народиться дитина – вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм. Господь почув їхні щирі молитви і подарував їм донечку. Коли Марії виповнилося три роки, батьки привели її до храму і віддали в руки первосвященика Захарія. Пресвята Богородиця перебувала у храмі тривалий час, аж до заручин зі святим Йосифом.

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Іменини 4 грудня свткують: Марія.

Народні прикмети на 4 грудня:

– Введенські морози ще зими не роблять.

– Введення прийшло – зиму привело.

– Морозний день віщує холодну і сніжну зиму.

– Мороз і сонце цього дня були хорошим знаком.

– Мороз 4 грудня – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча.



Введення в храм Пресвятої Богородиці

Що можна робити 4 грудня:

1. Цього дня рекомендується, щоб першим до хати увійшов молодий гарний чоловік з грішми. Його треба почастувати смаколиками, відтак за повір'ям, увесь рік в сім'ї всі будуть здорові і завжди вестимуться гроші.

Що не можна робити 4 грудня:

1. Не варто сусідам заходити на Введення зранку до чужої хати, щоб не було нарікання, що то вони принесли нещастя.

2. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.

3. Нікому нічого не позичайте цього дня. Від цього у ваш дім може прийти непрохана біда.