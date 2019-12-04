4 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

4 грудня відзначають свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. У календарному циклі свято Введення завершує осінній сезон і починає зимовий. Головною метою святкування цього дня було закликання багатства та добробуту на майбутній рік.

Іменини 4 грудня святкують: Марія.

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Народні прикмети на 4 грудня

– Введення прийшло – зиму привело.

– Морозний день передбачає холодну і сніжну зиму.

– Якщо у цей день світить сонце – це хороший знак.

– Мороз 4 грудня – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча.



Введення у храм Пресвятої Богородиці

Що можна робити 4 грудня

1. У свято Пресвятої Богородиці рекомендується, щоб першим до хати увійшов молодий чоловік з грішми, якого треба почастувати смаколиками. За прикметою, увесь рік в сім'ї всі будуть здорові і завжди вестимуться гроші.

Що не можна робити 4 грудня

1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних людей. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.

2. Нікому нічого не позичайте цього дня, адже у вашу оселю може прийти непрохана біда.

3. Не варто сусідам заходити на Введення зранку до чужої хати, щоб не було нарікання, що то вони принесли нещастя.