4 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
4 грудня відзначають свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. У календарному циклі свято Введення завершує осінній сезон і починає зимовий. Головною метою святкування цього дня було закликання багатства та добробуту на майбутній рік.
Іменини 4 грудня святкують: Марія.
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Народні прикмети на 4 грудня
– Введення прийшло – зиму привело.
– Морозний день передбачає холодну і сніжну зиму.
– Якщо у цей день світить сонце – це хороший знак.
– Мороз 4 грудня – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча.
Введення у храм Пресвятої Богородиці
Що можна робити 4 грудня
1. У свято Пресвятої Богородиці рекомендується, щоб першим до хати увійшов молодий чоловік з грішми, якого треба почастувати смаколиками. За прикметою, увесь рік в сім'ї всі будуть здорові і завжди вестимуться гроші.
Що не можна робити 4 грудня
1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних людей. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.
2. Нікому нічого не позичайте цього дня, адже у вашу оселю може прийти непрохана біда.
3. Не варто сусідам заходити на Введення зранку до чужої хати, щоб не було нарікання, що то вони принесли нещастя.