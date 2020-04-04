4 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
4 квітня в народному календарі вшановується пам'ять святого Василя Анкірського,
Іменини сьогодні святкують: Василь, Василина, Дарина, Таїсія.
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Народні прикмети на 4 квітня
– Якщо навколо сонця червоніють кола, значить, рік потішить врожайністю.
– По небу пливуть сині хмари – буде тепла погода, але з опадами.
– Сніг, що тане з південної сторони мурашника, обіцяє холодне літо, з північної — тепле і довге.
Що можна робити 4 квітня
1. Якщо цього дня самотня людина щиро помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.
Що не можна робити 4 квітня
1. У цей день не можна ходити в старому взутті.
2.Сьогодні не можна зрізати квіти,
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