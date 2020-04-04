4 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

4 квітня в народному календарі вшановується пам'ять святого Василя Анкірського,

Іменини сьогодні святкують: Василь, Василина, Дарина, Таїсія.

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Народні прикмети на 4 квітня

– Якщо навколо сонця червоніють кола, значить, рік потішить врожайністю.

– По небу пливуть сині хмари – буде тепла погода, але з опадами.

– Сніг, що тане з південної сторони мурашника, обіцяє холодне літо, з північної — тепле і довге.

Що можна робити 4 квітня

1. Якщо цього дня самотня людина щиро помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

Що не можна робити 4 квітня

1. У цей день не можна ходити в старому взутті.

2.Сьогодні не можна зрізати квіти,