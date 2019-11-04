4 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 листопада вшановують День Казанської Божої Матері. Це свято відзначають двічі на рік: влітку 21 липня і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме в цей день, то молитва матиме унікальну силу і здатна творити чудеса.
За повір'ям, Казанська ікона Божої Матері зцілює від різних хвороб, а деяким людям повертався втрачений зір. Також вона допомагала подолати ворожнечу між друзями і визволити країну від ворогів. Казанська Божа Матір – покровителька родини, відтак її образ дарують при вінчанні і при хрещенні дітей.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ганна, Антон, Василь, Володимир, Григорій, Єлизавета, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір.
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Народні прикмети в День Казанської Божої Матері
– Якою погода буде цього дня, такою й буде зима.
– Якщо цілий день буде ясно – до похолодання.
Що можна робити 4 листопада
1. Цього дня можна одружуватися і не переживати за майбутнє. Пара, яка з'єднає свої долі в цей день – завжди буде щасливою. Цей день вважається одним з найвдаліших для укладення шлюбу.
2. Якщо вам потрібна допомога у багатьох життєвих справах – молитва допоможе подолати всі негаразди та знайти правильне рішення у складних ситуаціях.
3. Поставити образок Казанської Божої Матері біля ліжечка дитини. Богородиця буде доглядати за дитиною та оберігати її від біди.
Що не можна робити 4 листопада
1. Якщо ви будуєте будинок, рекомендується цього дня завершити будівництво.
2. Вирушати в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.
3. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.