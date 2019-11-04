4 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 листопада вшановують День Казанської Божої Матері. Це свято відзначають двічі на рік: влітку 21 липня і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме в цей день, то молитва матиме унікальну силу і здатна творити чудеса.

За повір'ям, Казанська ікона Божої Матері зцілює від різних хвороб, а деяким людям повертався втрачений зір. Також вона допомагала подолати ворожнечу між друзями і визволити країну від ворогів. Казанська Божа Матір – покровителька родини, відтак її образ дарують при вінчанні і при хрещенні дітей.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ганна, Антон, Василь, Володимир, Григорій, Єлизавета, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір.

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Народні прикмети в День Казанської Божої Матері

– Якою погода буде цього дня, такою й буде зима.

– Якщо цілий день буде ясно – до похолодання.

Що можна робити 4 листопада

1. Цього дня можна одружуватися і не переживати за майбутнє. Пара, яка з'єднає свої долі в цей день – завжди буде щасливою. Цей день вважається одним з найвдаліших для укладення шлюбу.

2. Якщо вам потрібна допомога у багатьох життєвих справах – молитва допоможе подолати всі негаразди та знайти правильне рішення у складних ситуаціях.

3. Поставити образок Казанської Божої Матері біля ліжечка дитини. Богородиця буде доглядати за дитиною та оберігати її від біди.

Що не можна робити 4 листопада

1. Якщо ви будуєте будинок, рекомендується цього дня завершити будівництво.

2. Вирушати в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.

3. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.