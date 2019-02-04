4 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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4 лютого 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити 4 лютого 2019
Що можна і не можна робити 4 лютого / unsplash.com

4 лютого 2019 року вшановується пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплого від невір'я в Христа.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єфим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофій.

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Народні прикмети на 4 лютого

– Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.

– Багато снігу на Тимофія – до хорошого врожаю зернових.

– Снігопад цього дня віщує добрий урожай влітку і восени.

– Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.

– Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.

Що можна робити 4 лютого

1. Якщо на Тимофія прикласти зусиль у лікуванні грижі, то недугу вдасться побороти.

2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 4 лютого

1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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