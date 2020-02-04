4 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
4 лютого в народі відзначають пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплого від невір'я в Христа. Люди вірять, що цей день є одним з найхолодніших в році.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єфим, Йосип, Макар, Тимофій.
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Народні прикмети на 4 лютого
– На Тимофія лежить багато снігу – до гарного врожаю зернових.
– Сильний снігопад віщує хороший урожай влітку і восени.
– Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.
– Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.
– Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.
Що можна робити 4 лютого
1. Якщо на Тимофія почати лікувати грижу, то недугу вдасться швидко побороти.
Що не можна робити 4 лютого
1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.