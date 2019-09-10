4-річна дочка Кейт Міддлтон отримала сміливе прізвисько у садочку: подробиці

25 Читать новость на русском
Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта / Instagram / @kensingtonroyal

Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма 4-річна Шарлотта завжди привертала чимало уваги своїм енергійним характером. 5 вересня дівчина пішла у перший клас в елітну школу Thomas's Battersea, закінчивши навчання у садочку Willcocks, що знаходиться поблизу Кенсінгтонського палацу.

Як пише британське видання Express з посиланням на слова королівського коментатора Кеті Ніколл для Entertainment Tonight, у садочку дівчинка стала популярною через свою комунікабельність.

Читайте також: Перший день школи: 4-річна дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма вразила схожістю з королевою

Крім того, принцеса Шарлотта навіть отримала спеціальне прізвисько серед друзів – "Принцеса-воїн". Вчителі пригадують дочку Вільяма і Кейт, як дівчисько-шибеника, яка може навіть на дерево залізти і футбол зіграти.

Додамо, дівчинка у навчальному закладі отримала "шкільне" прізвище – Шарлотта Кембридж, щоб не користуватися своїм титулом.


Принцеса Шарлотта / Getty Images

Неймовірно, принцеса Шарлотта почала демонструвати впевнений та сильний характер ще з перших років. Коли дівчинці було 3, її мама Кейт Міддлтон народила третю дитину, принца Луї. На хрещення, 9 липня 2018 року, вся сім'я потрапила в об'єктиви папараці у Лондоні.

Тоді маленька Шарлотта, яка йшла за руку з принцом Вільямом, дивилася на журналістів і раптом вигукнула їм: "А вас не кликали". Згодом дівчинка стежила за ними, щоб переконатися, що вони її зрозуміли і залишилися стояти на своїх місцях.

Принцеса Шарлотта відповіла журналістам: дивіться відео

 

blog_ava
Соцмережа "ВКонтакте" знову працює в Україні
сьогодні
7415
Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
9 вересня 16:01 Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
1111
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
9 вересня 14:02 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
3784
Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
9 вересня 12:00 Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
1140
"Воно 2": моторошний клоун Пеннівайз повертається
9 вересня 10:45 "Воно 2": моторошний клоун Пеннівайз повертається
Юлія Ліпенцева 1792
П'ятірка голлівудських красунь з України: що відомо про їхні секрети успіху
9 вересня 09:32 П'ятірка голлівудських красунь з України: що відомо про їхні секрети успіху
Анастасія Манюхіна 4114
Новини
Більше новин
Залиште відгук