4-річна дочка Кейт Міддлтон отримала сміливе прізвисько у садочку: подробиці

Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма 4-річна Шарлотта завжди привертала чимало уваги своїм енергійним характером. 5 вересня дівчина пішла у перший клас в елітну школу Thomas's Battersea, закінчивши навчання у садочку Willcocks, що знаходиться поблизу Кенсінгтонського палацу.

Як пише британське видання Express з посиланням на слова королівського коментатора Кеті Ніколл для Entertainment Tonight, у садочку дівчинка стала популярною через свою комунікабельність.

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Крім того, принцеса Шарлотта навіть отримала спеціальне прізвисько серед друзів – "Принцеса-воїн". Вчителі пригадують дочку Вільяма і Кейт, як дівчисько-шибеника, яка може навіть на дерево залізти і футбол зіграти.

Додамо, дівчинка у навчальному закладі отримала "шкільне" прізвище – Шарлотта Кембридж, щоб не користуватися своїм титулом.



Принцеса Шарлотта / Getty Images

Неймовірно, принцеса Шарлотта почала демонструвати впевнений та сильний характер ще з перших років. Коли дівчинці було 3, її мама Кейт Міддлтон народила третю дитину, принца Луї. На хрещення, 9 липня 2018 року, вся сім'я потрапила в об'єктиви папараці у Лондоні.

Тоді маленька Шарлотта, яка йшла за руку з принцом Вільямом, дивилася на журналістів і раптом вигукнула їм: "А вас не кликали". Згодом дівчинка стежила за ними, щоб переконатися, що вони її зрозуміли і залишилися стояти на своїх місцях.

Принцеса Шарлотта відповіла журналістам: дивіться відео