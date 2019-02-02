4 роки без Кузьми: хіти, які ми пам'ятаємо до сьогодні

Пройшло вже 4 роки, як страшна автокатастрофа на Дніпропетровщині забрала життя талановитого українського співака Андрія Кузьменка. Трагедія трапилась 2 лютого 2015 року, але його хіти залишаються актуальними досі. Вся Україна з сумом згадує, якою ж була творчість лідера гурту "Скрябін".

Андрій Кузьменко був незмінним лідером гурту "Скрябін" протягом 26 років. За цей час він не лише випустив десятки "вічних" синглів, а й допоміг стати відомими в українському шоу-бізнесі іншим виконавцям: гурту "Пающіє труси", виконавцям Дзідзьо та Ivan Navi. Кузьма, як його називали вірні фанати та друзі, також спробував себе у літературі, написавши книгу "Я, Побєда і Берлін", "Місто, в якому не ходять гроші" та декілька інших. Їх перевидавали декілька разів. На жаль, після його трагічної загибелі, в пам'ять Андрія було випущено три книги: "Моя дорога птаха. Мамина книжка", "Група Скрябін та друзі по сцені" та "Колискова для Андрійка".

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Про його творчість можна розповідати довго, адже Андрій Кузьменко поряд з створенням власної сім'ї та активної допомоги під час Євромайдану та війни на сході України, встигав давати десятки концертів, брати участь у проектах і не виходити зі студії звукозапису. Сьогодні, в роковини пам'яті за легендарним виконавцем, пропонуємо згадати декілька його безсмертних хітів, що сповнені сарказмом, прямолінійністю та безпосереднім оптимізмом.

Скрябін – "Місця щасливих людей": дивитись онлайн

Скрябін – "Мам": дивитись онлайн

Скрябін – "Кинули": дивитись онлайн

Скрябін – "Не думай про завтра": дивитись онлайн

Скрябін – "Кольорова": дивитись онлайн

Скрябін – "Випускний": дивитись онлайн

Скрябін – "Мовчати": дивитись онлайн

Скрябін – "Спи собі сама": дивитись онлайн

Скрябін – "Руїна": дивитись онлайн

Скрябін – "Старі фотографії": дивитись онлайн

Скрябін – "Люди, як кораблі": дивитись онлайн

Скрябін – "Дельфіни": дивитись онлайн

Що трапилось з Андрієм Кузьменком у 2015 році?4 роки тому лідер музичного гурту "Скрябін" загинув в дорожньо-транспортній пригоді біля села Лозоватка (Криворізький район Дніпропетровської області) близько 8.20 ранку. Тоді сталося зіткнення позашляховика, в якому перебував співак, та вамолоковоза. Від отриманих травм, Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув на місці аварії. В аварії, в якій загинув Андрій Кузьменко, поранення отримали ще дві жінки, водій молоковоза не постраждав.



1 лютого, напередодні смерті, Андрій Кузьменко разом із гуртом "Скрябін" дав концерт у Кривому Розі в Палаці молоді та спорту. Прощання з виконавцем відбулось у Львові в Преображенській церкві. Поховали Кузьменка на Брюховицькому кладовищі (біля Львова) у родинному склепі Кузьменків. У співака залишилась донька Марія-Барбара, дружина Світлана та батьки Ольга і Віктор Кузьменки.