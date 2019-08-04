4 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 серпня церква вшановує пам’ять християнської святої, послідовниці Ісуса Христа – Марії Магдалини. У Віфанії вона омила ноги Ісуса миром і обтерла своїм волоссям.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Марія, Михайло.
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Народні прикмети на 4 серпня
– Гроза 4 серпня віщує багатий урожай зернових культур.
– Жаби голосно квакають – до негоди.
– Павуки сховалися – до дощу.
– Якщо багато слимаків в городі, то в найближчі дні погода сира буде.
– Сон з 3 на 4 серпня віщий. Він попереджає про небезпеку. Розповідати про те, що вам приснилося, не можна.
Що можна робити 4 серпня
1. Дівчатам цього дня треба молитися святій Магдалині, аби вона їм подарувала неземну красу.
Що не можна робити 4 серпня
1. Якщо погода дощова, то працювати в полі не можна, адже блискавка може вбити.
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