4 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 січня 2019 року відзначають день святої Анастасії, яка є покровителькою вагітних жінок. Цього дня визначали, яким буде жовтень. Людям, які народилися 4 січня радять носити талісман з яшмою, оскільки вважається, що він оберігає від злих сил.
Цього дня сняться погані сни, які віщують нещастя. Тому хороший знак, якщо в ніч з 3 на 4 січня людині не сниться нічого.
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Іменини 4 січня святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.
Народні прикмети на 4 січня
– Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.
Що можна робити 4 січня
1. Вагітним жінкам треба помолитися до святої Анастасії і попросити легких пологів. Їй також молилися за здоров'я і благополуччя дітей.
Що не можна робити 4 січня
1. Цього дня не можна бити тварин, адже після цього у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
2. На Анастасії не можна проколювати вуха, адже вони будуть довго гоїтися.
3. Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босою, адже можна накликати біду своєму родичу.
4. Вагітним жінкам цього дня не можна шити.