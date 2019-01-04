4 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 січня 2019 року відзначають день святої Анастасії, яка є покровителькою вагітних жінок. Цього дня визначали, яким буде жовтень. Людям, які народилися 4 січня радять носити талісман з яшмою, оскільки вважається, що він оберігає від злих сил.

Цього дня сняться погані сни, які віщують нещастя. Тому хороший знак, якщо в ніч з 3 на 4 січня людині не сниться нічого.

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Іменини 4 січня святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.

Народні прикмети на 4 січня

– Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.

Що можна робити 4 січня

1. Вагітним жінкам треба помолитися до святої Анастасії і попросити легких пологів. Їй також молилися за здоров'я і благополуччя дітей.

Що не можна робити 4 січня

1. Цього дня не можна бити тварин, адже після цього у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

2. На Анастасії не можна проколювати вуха, адже вони будуть довго гоїтися.

3. Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босою, адже можна накликати біду своєму родичу.

4. Вагітним жінкам цього дня не можна шити.