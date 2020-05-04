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4 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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4 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 4 травня / unsplash.com

4 травня в народному календарі вшановують пам'ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста, Созія та інших.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Денис, Олександр.

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Народні прикмети на 4 травня

 – Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека.

 – Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів;

 – Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба;

 – Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.

Що можна робити 4 травня

  1. Цього дня добре лікувати зуби. Процедури проходитимуть майже безболісно. 

Що не можна робити 4 травня 

  1. Сьогодні не можна злитися і дратуватися через дурниці. 
  2. Не допускайте в цей день переїдання. Вживайте легку та просту їжу. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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