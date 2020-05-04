4 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
4 травня в народному календарі вшановують пам'ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста, Созія та інших.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Денис, Олександр.
Читайте також Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Народні прикмети на 4 травня
– Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека.
– Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів;
– Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба;
– Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.
Що можна робити 4 травня
- Цього дня добре лікувати зуби. Процедури проходитимуть майже безболісно.
Що не можна робити 4 травня
- Сьогодні не можна злитися і дратуватися через дурниці.
- Не допускайте в цей день переїдання. Вживайте легку та просту їжу.