4 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

4 травня в народному календарі вшановують пам'ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста, Созія та інших.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Денис, Олександр.

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Народні прикмети на 4 травня

– Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека.

– Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів;

– Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба;

– Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.

Що можна робити 4 травня

Цього дня добре лікувати зуби. Процедури проходитимуть майже безболісно.

Що не можна робити 4 травня