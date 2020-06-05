5 червня в народному календарі згадується єпископ Синадський та преподобна Єфросинія Полоцька. Також цього дня в народі згадується Леонтій Огуречник.

Іменини сьогодні святкують: Геннадій, Давид, Микита, Олександр.

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Народні прикмети на 5 червня

– Багато оводів 5 червня – до гарного врожаю овочів.

– Сильно дощить – врожай буде багатим.

– Цвіте горобина – літо буде довгим та спекотним.

– Птахи літають низько – наступні кілька днів втримається волога погода.

– Листя клену опускається – за кілька днів повернуться зливи.

– Глухий грім – до тихого дощу, а гучний – до зливи з градом.

Що можна робити 5 червня

На Леонтія Огуречника рекомендовано сіяти огірки. Огірки висаджені в цей день найкраще підходять для засолювання.

Що не можна робити 5 червня

Сьогодні не рекомендовано мити голову після заходу сонця, аби не накликати в життя неприємностей.



Якщо птахи літають низько – ще кілька днів втримається волога погода