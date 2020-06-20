Першою країною в Європі, яка відновила подорожі стала Албанія. І можливо саме ця країна стане найпопулярнішим напрямком цього літа.

Україна частково відновила авіасполучення, тепер поїхати закордон уже й не так складно. 24 канал зробив підбірку найцікавіших місць Албанії.

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Куди поїхати в Албанії

Дуррес

Дуррес – найстаріше місто Албанії, а історична назва міста Дирахій або Дураццо. Біля міста розташоване Адріатичне море.



Місто Дуррес / Фото: triplook.me

Берат

Місто Берат розташоване на півдні Албанії, в долині річки Осумі.

Історичний центр міста з 2005 року вважається Світовою Спадщиною ЮНЕСКО. У цьому місті також є середньовічна фортеця, яку було зведено у 13 столітті.



Місто Берат / Фото: triplook.me

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Перевал Логара

Цей перевал вважають наефектнішим серпантом в Албанії, а також тут мальовничі краєвиди. Розташований перевал у межах Чераунських гір уздовж Албанської Рив'єри. Він з'єднує долину Дукат на півночі, а з Хімарою – на півдні.



Нагарніший серпантин в Албанії / Фото: аlbaniainside.com

Гірокастра

Місто Гірокастра розташоване у долині річки Дрінос. Перші поселення на території сучасного Гірокастра були ще у І столітті до нашої ери.

Особливого шарму місту надають будинки башенного типу.



Місто Гірокастра / Фото: jona-travel.al

Тирана

Мальовнича столиця Албанії – Тирана. Воно було засноване у 1614 році, а проголошено столицею країни у 1920 році.

Деякі науковці стверджують, що Слейман-паша назвав місто Тиграном, але у венеціанських документах датованих 1572 роком уже згадується населений пункт під назвою il bordo di Tiran.



Місто Тирана / Фото: enjourney.ru