Цього літнього сезону далеко не кожна родина ризикне відправитися у закордонну подорож, тому саме час опановувати внутрішній туризм. Зірковий ведучий Сергій Притула назвав п'ять місць в Україні, які обов'язково повинен побачити кожен.

Відкривати Україну телеведучий Сергій Притула порадив на особистому ютуб-каналі. Він назвав п'ять унікальних місць по всій країні, які не залишать байдужими навіть досвідчених мандрівників.

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Тунель кохання

Цей популярний серед закоханих пар туристичний об'єкт розташований біля селища Клевань Рівненської області. Сергій Притула розповів, що це фантастичне місце подібне до локацій з романів про Гаррі Поттера або ж до світу фентезі Нарнії. Він також зауважив, що українську мальовничу красу пригледіли й китайці та кілька років тому відкрили подібний тунель в місті Нанкін. Шоумен також додав, що з собою варто прихопити й спрей від комарів.



Тунель кохання / Фото з відкритих джерел

Гора Тросян

Вона розташована в Українських Карпатах на висоті 1232 метри. "Там і смереки, і полонини, і катання на лижах та снігоходах взимку, і катання на квадроциклах влітку. А вершина винагородить вас таким видом, від якого просто захопить дух", – наголосив Притула.



Гора Тростян /Фото з відкритих джерел

Реабілітаційний центр бурих ведмедів

Єдиний центр в Україні розташований неподалік озера Синевир. Там багато ведмедів, яких забрали з приватних зоопарків, звіринців, або ж які "набідувалися в цирку". В реабілітаційному центрі їх не лише лікують, а й вчать пристосовуватися до природніх умов життя, проте туристів сюди все ж пускають.



Реабілітаційний центр бурих ведмедів / Фото з відкритих джерел

Садиба Вишнівець

Розкішний палац, що на Тернопільщині, був родинним маєтком шляхетного роду Вишнівецьких. У цій садибі бував й сам французький романіст Оноре де Бальзак, який назвав його "маленьким Версалем". Тут також можна побачити церкву Вознесіння Господнього, яка зведена ще 1530 року.



Садиба Вишнівець / Фото з відкритих джерел

Витачів

Нині це мальовниче селище в Обухівському районі, що на Київщині. Раніше Витачів був дуже важливою торговою та військовою порт-фортецею на Дніпрі.

"Я, чесно, ніколи не уявляв, як там можна було воювати, коли тебе відволікають такі розкішні краєвиди? Там реально зачаровані місця і природа фантастична. Шукайте гору Красуху. З неї відкривається такий краєвид, який ви ніколи за гроші не купите", – наголосив Сергій Притула.



Витачів / Фото з відкритих джерел

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