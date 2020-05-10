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5 голлівудських матусь із приголомшливою фігурою: фото 18+

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Найспокусливіші матусі Голлівуду
Найспокусливіші матусі Голлівуду / LifeStyle 24

Чимало людей переконані, що після пологів повернути струнку фігуру фактично неможливо. Однак героїні нашої добірки стали яскравим прикладом зворотного. Ці акторки не тільки виховують кількох дітей, але й залюбки хизуються своїм тілом у провокативних фотосесіях.

У другу неділю травня весь світ святкує День матері. Журналісти LifeStyle 24 не оминули увагою це свято та вирішили показати, як успішні матусі поєднують материнство з кар'єрою та виглядають при цьому просто неперевершено. 

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Меган Фокс

У цю голлівудську красуню закохані мільйони чоловіків з усього світу. Однак мало хто знає, що Меган Фокс є не тільки успішною акторкою, але й мамою трьох дітей. Спільно з Браяном Остіном Гріном вона виховує 7-річного Ноа, 6-річного Ренсона та 3-річного Джорні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

Попри материнство і труднощі з чоловіком, про які нещодавно говорили у західних ЗМІ, Меган Фокс залюбки розвиває свою лінію білизни. Як і більшість зіркових дизайнерок, акторка приміряє власні вироби та робить еротичні знімки, які розбурхують мережу. На кадрах Меган демонструє струнку фігуру, яку їй вдалось з легкістю повернути після трьох пологів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

Окрім цього, Меган Фокс продовжує співпрацювати з легендарними брендами, для рекламних кампаній яких приміряє сексуальні образи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

Кейт Бекінсейл 

А ця голлівудська матуся виховує єдину доньку Лілі Мо. Дівчинка з'явилась на світ 21 рік тому, коли Кейт Бекінсейл мала бурхливий роман з комедійним актором Майклом Шином. Однак побудувати міцні стосунки з ним зірка не змогла та після пологів сама виховувала доньку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений lily sheen (@lily_sheen)

Материнство аж ніяк не вплинуло на її акторську кар'єру. Кейт Бекінсейл знялась у десятках успішних кінострічок та часто на знімальний майданчик брала свою донечку.

Тепер же голлівудська матуся активно веде свій блог в інстаграмі, де мільйони прихильників могли б засумніватись, що у неї є дитина. А все тому, що фігура Кейт Бекінсейл – бездоганна. Тому зірка й погоджується на провокативні зйомки для глянців чи еротичні буденні кадри.

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Дженніфер Лопес

Співачка та акторка Дженніфер Лопес за час своєї кар'єри вже стала своєрідним еталоном жіночності, бездоганного стилю та сексуальності. Та всі ці амплуа вона майстерно поєднує з материнством. Джей Ло виховує 12-річних двійнят Еммі та Максиміліана, які не дають зірковій матусі нудьгувати. Діти часто їздять з нею у турне та активно проводять час на дозвіллі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Водночас Дженніфер Лопес не відмовляється демонструвати свою сексуальність та бездоганне тіло у провокативних зйомках. Навіть для запуску своєї дизайнерської лінії взуття артистка постала у розкішних білизняних комплектах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Галь Гадот

"Диво-жінка" Галь Гадот не тільки на екрані показує свою неперевершеність. Ізраїльська акторка залюбки пригадує своє модельне минуле, приміряючи для модних глянців досить відверті образи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Wonder Woman (@wonderwomanfilm)

Та поки зіркова матуся перебуває на зйомках, вдома на неї чекають двоє дітей. Галь Гадот з бізнесменом Яроном Версано виховує 8-річну Альму та 3-річну Майю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

Елізабет Герлі

Не забуває про модельне минуле і Елізабет Герлі. Ця голлівудська красуня і в 54 роки має неперевершений вигляд, що часто полюбляє демонструвати у мережі. 

В одному з інтерв'ю Елізабет зізналась, що не бачить нічого поганого в тому, щоб показувати своє тіло в купальниках. До того ж, автором більшості кадрів є її 18-річний син Деміан. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Дженніфер Лопес Меган Фокс Голлівуд Кіно
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