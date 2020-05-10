5 голлівудських матусь із приголомшливою фігурою: фото 18+

Чимало людей переконані, що після пологів повернути струнку фігуру фактично неможливо. Однак героїні нашої добірки стали яскравим прикладом зворотного. Ці акторки не тільки виховують кількох дітей, але й залюбки хизуються своїм тілом у провокативних фотосесіях.

У другу неділю травня весь світ святкує День матері. Журналісти LifeStyle 24 не оминули увагою це свято та вирішили показати, як успішні матусі поєднують материнство з кар'єрою та виглядають при цьому просто неперевершено.

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Меган Фокс

У цю голлівудську красуню закохані мільйони чоловіків з усього світу. Однак мало хто знає, що Меган Фокс є не тільки успішною акторкою, але й мамою трьох дітей. Спільно з Браяном Остіном Гріном вона виховує 7-річного Ноа, 6-річного Ренсона та 3-річного Джорні.

Попри материнство і труднощі з чоловіком, про які нещодавно говорили у західних ЗМІ, Меган Фокс залюбки розвиває свою лінію білизни. Як і більшість зіркових дизайнерок, акторка приміряє власні вироби та робить еротичні знімки, які розбурхують мережу. На кадрах Меган демонструє струнку фігуру, яку їй вдалось з легкістю повернути після трьох пологів.

Окрім цього, Меган Фокс продовжує співпрацювати з легендарними брендами, для рекламних кампаній яких приміряє сексуальні образи.

Кейт Бекінсейл

А ця голлівудська матуся виховує єдину доньку Лілі Мо. Дівчинка з'явилась на світ 21 рік тому, коли Кейт Бекінсейл мала бурхливий роман з комедійним актором Майклом Шином. Однак побудувати міцні стосунки з ним зірка не змогла та після пологів сама виховувала доньку.

Материнство аж ніяк не вплинуло на її акторську кар'єру. Кейт Бекінсейл знялась у десятках успішних кінострічок та часто на знімальний майданчик брала свою донечку.

Тепер же голлівудська матуся активно веде свій блог в інстаграмі, де мільйони прихильників могли б засумніватись, що у неї є дитина. А все тому, що фігура Кейт Бекінсейл – бездоганна. Тому зірка й погоджується на провокативні зйомки для глянців чи еротичні буденні кадри.

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Дженніфер Лопес

Співачка та акторка Дженніфер Лопес за час своєї кар'єри вже стала своєрідним еталоном жіночності, бездоганного стилю та сексуальності. Та всі ці амплуа вона майстерно поєднує з материнством. Джей Ло виховує 12-річних двійнят Еммі та Максиміліана, які не дають зірковій матусі нудьгувати. Діти часто їздять з нею у турне та активно проводять час на дозвіллі.

Водночас Дженніфер Лопес не відмовляється демонструвати свою сексуальність та бездоганне тіло у провокативних зйомках. Навіть для запуску своєї дизайнерської лінії взуття артистка постала у розкішних білизняних комплектах.

Галь Гадот

"Диво-жінка" Галь Гадот не тільки на екрані показує свою неперевершеність. Ізраїльська акторка залюбки пригадує своє модельне минуле, приміряючи для модних глянців досить відверті образи.

Та поки зіркова матуся перебуває на зйомках, вдома на неї чекають двоє дітей. Галь Гадот з бізнесменом Яроном Версано виховує 8-річну Альму та 3-річну Майю.

Елізабет Герлі

Не забуває про модельне минуле і Елізабет Герлі. Ця голлівудська красуня і в 54 роки має неперевершений вигляд, що часто полюбляє демонструвати у мережі.

В одному з інтерв'ю Елізабет зізналась, що не бачить нічого поганого в тому, щоб показувати своє тіло в купальниках. До того ж, автором більшості кадрів є її 18-річний син Деміан.