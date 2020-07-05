Що можна і не можна робити 5 липня / Фото з відкритих джерел

5 липня в народному календарі відзначається день священномученика Євсея, єпископа Самосатського, який жив у IV столітті та прославився як захисник прихильників православної віри, затвердженої в Нікеї на першому Вселенському соборі.