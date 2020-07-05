5 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 липня в народному календарі відзначається день священномученика Євсея, єпископа Самосатського, який жив у IV столітті та прославився як захисник прихильників православної віри, затвердженої в Нікеї на першому Вселенському соборі.
Іменини сьогодні святкують: Геннадій, Григорій, Уляна.
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Народні прикмети на 5 липня
– Вдень падає дощ – чекайте хорошого врожаю.
– На Євсея спекотний день – в грудні вдарять морози.
– Місяць яскраво мерехтить на вечірньому небі – прикмета того, що вдасться зібрати багатий урожай.
Що можна робити 5 липня
- Якщо людина народилася 5 липня, то її покровителями є сосна, ялиця і ялина. Кажуть, якщо в скрутний час прийти в ліс і обійняти дерево-покровитель, попросивши у нього допомоги – скоро вдасться знайти душевний спокій.
Що не можна робити 5 липня
- Сьогодні не рекомендовано купувати нові речі.
- З будинку не можна виносити сміття після заходу сонця, аби не винести щастя та благополуччя.