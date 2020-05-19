5 найгарячіших іспанських акторів, які підкорили жінок: фото 18+

Кіноіндустрія щороку відкриває все нові таланти. Молоді і ще досить юні актори з легкістю отримують популярність завдяки вдалим ролям. Шалений успіх мають іспанські ловеласи, які тільки одним поглядом підкорюють жінок у всьому світі.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили познайомити читачів із запальними представниками іспанського кіно. Із сотень красенів ми обрали всього 5, які найбільше розбурхують мережу.

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Маріо Касас

Всього у 33 роки Маріо Касас може похизуватись шаленою кар'єрою. "Три метри над рівнем моря", "Невидимий гість", "Корабель", "Пальми в снігу" – це далеко не всі успішні кінострічки, якими може похизуватись сексуальний іспанець.

Та не менший успіх має його блог у мережі. Маріо Касас залюбки ділиться з прихильницями кадрами зі знімальних майданчиків, а також відпочинку. Розбурхують мережу сексуальні фото 33-річного актора, на яких він оголює ідеальний торс.

Максі Іглесіас

А от цей запальний красень, на відміну від Маріо Касаса, ще мало відомий українським кіноманам. Актор знявся у популярних в Іспанії кінострічках, які вже встигли принести йому першу славу. Зокрема, Максі Іглесіаса можна побачити у "8 побачень", "Секс, вечірки і брехня", "Побачення наосліп", серіалах "Фізика чи хімія", а також "Галерея Вельвет".

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Прізвище актора зіграло не останню роль в його популярності. Адже мільйони прихильниць Енріке Іглесіаса могли думати, що красунчик Максі – його брат. Та насправді кровних зв"язків зі ще одним звабливим іспанцем він не має.

Джон Кортахарена

Шалену популярність у мережі отримав і актор Джон Кортахарена. Українським глядачам він добре відомий завдяки телепроєктам "Самотній чоловік" та "Шкіра".

Та підкорити жінок у всьому світі йому вдалось завдяки роботі манекенником. Іспанський красень залюбки демонструє своє бездоганне тіло без одягу та не соромиться брати участь у провокативних рекламних кампаніях Armani, Tom Taylor та ін. Та навіть буденні фото Джона Кортахарени дуже спекотні.

Мігель Бернардо

Цей іспанець став наймолодшим красенем у добірці LifeStyle 24. Мігелю Бернардо всього 23 роки, а у нього вже закохані тисячі дівчат у всьому світі. Таку шалену популярність йому принесла роль Гузмана у серіалі "Еліта". Образ поганого хлопця спрацював, а Мігель прокинувся знаменитим.

Наразі за його сторінкою стежать понад 7 мільйонів читачів, більшість з яких – жінки. Тому Мігель Бернардо часто тішить їх сексуальними знімками.

Йон Гонсалес

Молодіжний серіал приніс славу і запальному актору Йону Гонсалесу. Його зйомки у стрічці "Чорна лагуна" стала тільки першим щаблем до світової популярності.

Наразі 33-річний іспанець знявся у десятках телепроєктів, найвідоміші з яких – "Лють", "Секс, вечірки і брехня", "Гранд-готель", "Телефоністки".

Окрім фільмів, Йон Гонсалес залюбки знімається у рекламах. Результати своєї роботи, а також буденні кадри він залюбки демонструє в інстаграм.