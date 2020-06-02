Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася з прихильниками серіалами про стосунки батьків та дітей, які не залишать вас байдужими.

Маша Єфросиніна є не лише справжнім професіоналом своєї справи, а й люблячою дружиною та турботливою мамою. Вона виховує двох дітей – доньку Нану та сина Олександра. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала допис, у якому назвала кінострічки, які допоможуть краще зрозуміти стосунки батьків та дітей.

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Зірка зазначила, що відчуває дітей кожною клітиною свого тіла, все її рефлекси загострюються, коли їм загрожує небезпека. Все так само, як і в кожної матері.

Маша вирішила порекомендувати п'ять серіалів, які змусять подумати про ті моменти в стосунках з дітьми, які потребують особливої уваги. Телеведуча каже, що це неймовірні кінороботи, у яких ви побачите блискучу гру, як дорослих, так і дітей. Єфросиніна гарантує, що вони справді варті перегляду та просто так їх не можна буде забути.

5 серіалів про стосунки з дітьми від Маші Єфросиніної

Захищаючи Джейкоба

Американський серіал у жанрі кримінальної драми. У ньому мова йде про сім'ю, яка бореться зі звинуваченнями, що висунуті в сторону 14-річного сина. Батьки намагаються довести, що їхній син не є вбивцею.

"Захищаючи Джейкоба" – трейлер: дивіться відео онлайн

13 причин чому

Американський драматичний серіал. Він був знятий на основі однойменного роману Джея Ашера. Сюжет побудований навколо старшокласниці Ханни Бейкер. Дівчина наклала на себе руки після декількох зґвалтувань та булінгу зі сторони її нових однокласників. Вона намагалася знайти допомогу у шкільного психолога, зверталася до рідних та близьких, проте все було без результату. Після цього вона зважилася на самогубство. Ханна вирішила записати 13 касет, у яких розповіла про тринадцять причин, які довели до того, що вона покінчила з собою. Усі ці історії слухає однокласник Ханни Клей Дженсен. У фільмі порушуються такі теми, як сексуальне насильство у навчальних закладах та звинувачення потерпілих від нього, описується дія культури зґвалтування та безкарність ґвалтівників.

"13 причин чому" – трейлер: дивіться відео онлайн

Статеве виховання

Британський комедійно-драматичний серіал. У ньому розповідаються проблеми учнів середньої школи англійського містечка Мурдейл. В серіалі висвітлюється низка тем, які пов'язані із життям підлітків. Зокрема, йдеться про сексуальну ідентичність, гіперсексуальність, мастурбацію, мимовільну стриманість, підліткову сексуальність, вагітність у шкільному віці та любовну сором'язливість.

"Статеве виховання" – трейлер: дивіться відео онлайн

Усюди жевріють пожежі

Американський драматичний мінісеріал. Головною героїнею є Елена Річардсон. Вона багата і впливова жінка, любляча дружина та мати. Здається, що її життя ідеальне. Проте все змінюється після того, як у маленьке містечко Шейкер-Хайтс, де вона живе, переїжджає художниця Мія Воррен. Обоє жінок різного соціального положення, проте вони знаходять точки дотику, які в результаті призводять до низки жахливих подій.

"Усюди жевріють пожежі" – трейлер: дивіться відео онлайн

Перші ластівки

Український серіал, де розповідаються історії школярів, що потерпають від булінгу. За сюжетом, головних героїв переслідує анонімний користувач інтернету, який видає себе за їхнього друга. Також у серіалі можна побачити рекламу гарячої лінії з протидії цькувань. Саме вона стала особливістю серіалу. В кінці кожного епізоду на екран виводиться номер телефону і заклик зателефонувати, якщо глядач ставав свідком або жертвою булінгу. Через місяць після виходу серіалу, кількість дзвінків на гарячу лінію зросла на 600%.

"Перші ластівки" – трейлер: дивіться відео онлайн