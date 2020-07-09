Ранок – це справжня магія. Спів птахів змушує прокидатися, а сонце настирливо пробивається крізь фіранки. Останнє, що потрібне для щастя: приготувати собі смачний сніданок та насолоджуватися магією.

Журналісти 24 каналу підібрали для вас 5 корисних сніданків. Вони готуються недовго, але наситять енергією на весь день.

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Яєчня з овочами

Час приготування: 15 хвилин



Рецепт яєчні з овочами / Фото Pexels

Кольорово, швидко і корисно. Що може бути краще?

Візьміть свої улюблені овочі та зелень. Болгарський перець, кабачок, баклажан, помідор та інші. Наріжте на змащену олією (або маслом) сковорідку. Нехай овочі протушкуються до м’якості. За той час збийте 1-2 яйця з невеликою кількістю молока. Додайте сіль, перець, спеції та зелень за смаком і залийте сумішшю овочі. Накрийте кришкою і залиште на легкому вогні на 7-10 хвилин.

Запечені сирники

Час приготування: 30 хвилин (з яких – 20 вільні)



Рецепт запечених сирників / Фото Pexels

Домашній сир – джерело кальцію, який найкраще засвоюється зранку і ввечері. Великий плюс: не треба стояти біля плити й кожну хвилину перекидати сирники.

На 400-500 грамів сиру візьміть 1 яйце і 160 грамів борошна. Можна додавати сухофрукти, ваніль, цедру за смаком. Все ретельно перемішайте і сформуйте кульки мокрими руками. Запікайте 20 хвилин при 180°.

Поживні тости

Час приготування: 10 хвилин



Рецепт поживних тостів / Фото "вПузо"

Можливо, не так корисно, але дуже швидко і смачно. Прекрасна заміна канапкам.

На 1 порцію візьміть 2 шматочки тостового хліба, твердого сиру і ковбаси (або шинки). 1 яйце змішайте з невеликою кількістю молока. Вилийте на змащену олією сковорідку. Викладіть хліб. Коли омлет підсмажиться, обережно перекиньте, на хліб викладіть ковбасу і сир. Хліб стане рум’яним, а отже, можна скласти його як бутерброд. Кількість таких тостів можна збільшити, якщо готуєте для сім’ї.

Лінива вівсянка

Час приготування: 5 хвилин



Рецепт лінивої вівсянки / Фото Pexels

Всі звикли до каші, яку треба запарювати кип’ятком, або ж довго варити. Багатьом людям вона зовсім не до вподоби, але вівсянка – джерело клітковини та вітамінів. Тож пропонуємо альтернативу.

Ввечері перед робочим днем вівсянку залийте йогуртом. Перемішайте. Залиште в холодильнику на всю ніч. За цей час крупа вбере в себе рідину і стане м’якою, але розсипчастою. Зранку можете підігріти і додати ягід або/і різного насіння (льон, кунжут, гарбузове та й звичайне соняшникове).

Гранола з молоком

Час приготування: 2 хвилини



Рецепт граноли з молоком або йогуртом / Фото Pexels

Для тих, хто поспішає, або зовсім не любить витрачати час на приготування.

Гранолу залийте молоком. Можна також йогуртом, щоб було ситніше. За бажанням, гранолу можна приготувати власноруч: запекти вівсянку з медом і сухофруктами.

Зверніть увагу: деякі рецепти також можна використовувати, якщо ви вегетаріанець. Сир та яйця в омлеті можна замінити тофу; а молоко брати не коров’яче, а вівсяне, мигдальне чи інше.

Автор: Марія Касій