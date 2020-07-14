Талановита людина талановита в усьому: саме так можна охарактеризувати українських співачок, з легкістю постають у кіно. І це не дивно, адже режисери залюбки запрошують до співпраці знаменитостей, а самі артистки не проти творчих експериментів не тільки на сцені. Тож кого з представниць вітчизняного шоу-бізнесу можна побачити у фільмах – дізнавайтесь у нашій добірці.

Звісно, список співачок, які зіграли у вітчизняних стрічках, може складатись з десятків імен. 24 канал обрав тільки 5 зіркових красунь, які відзначились як на сцені, так і в кіноіндустрії.

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5 українських співачок в кіно

Тіна Кароль

Нещодавно Тіна Кароль погодилась на участь у зйомках серіалу "Великі Вуйки 2". Ймовірно, артистка зіграє саму себе у стрічці, адже, за сюжетом, українське село стає привабливим для туристів. У мережі вже опублікували перші кадри зі співачкою, які розсекретили один з її образів для серіалу.



Тіна Кароль і Лілія Ребрик на зйомках серіалу / Фото 1+1

Та це не вперше Тіна Кароль випробовує свою акторську майстерність. Артистку можна побачити у телепроєктах "Папук", "Сила кохання та голосу", "1+1 вдома", "Зоряні канікули", "Танго кохання", "Бригада М" та ін. Також співачка зіграла в короткометражному фільмі "Колишні", за що отримала нагороду міжнародного фестивалю SFAAF в категорії "Найкраща жіноча роль".

За сюжетом, дівчина Анна намагається вибудувати стосунки з коханим хлопцем, однак фантоми колишніх їй не дають це зробити. Автори проєкту наголошують, що це інтелектуальна стрічка, яка показує боротьбу людини між теперішнім та минулим, коли на кону – усе майбутнє.

Дивіться короткометражний фільм "Колишні": відео

Джамала

Відзначилась у кіно і співачка Джамала. У 2019 році вона знялась у голлівудському фільмі "Євробачення: Історія вогненної саги", що вийшов на стрімінговій платформі Netflix. Те, що Джамала стала зіркою стрічки, розсекретили тільки в день виходу новинки кіно.

"Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. І актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очі… Пізніше я познайомилася з Віллом Фереллом, нереальною Рейчел Макадамс і відомим красенем Деном Стівенсоном", – розповіла Джамала.

Дивіться уривок фільму "Євробачення: Історія вогненної саги": відео

Окрім цього, Джамалу можна побачити у фільмі "Поводир", де вона зіграла артистку Ольгу Левицьку.

Надія Мейхер

Після виходу з гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер втілила не один творчий задум. Так, артистка з легкістю стала телеведучою та дизайнеркою. Не оминула знаменитість і змоги зіграти у кіно.

Розкрити талант Надії Мейхер допомогли новорічні мюзикли "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Попелюшка", "За двома зайцями", "Сорочинський ярмарок". Однак згодом артистка почала співпрацю з режисеркою Оксаною Байрак та постала перед прихильниками у драматичних ролях.



Надія Мейхер у серіалі "Ніщо не трапляється двічі" / Фото СТБ

Наразі співачка знімається у серіалі "Великі Вуйки 2", де перевтілиться у кохану жінку одного з головних героїв.

Оля Полякова

Харизматична білявка Оля Полякова також отримала шалену славу завдяки фільмам. Артистка знялась у комедійних стрічках, де розкрилась як чудова актриса. "Побачення у Вегасі", "Я, ти, він, вона", "Продюсер" – це тільки початок кінокар'єри Олі Полякової, а її стрічки вже знає вся Україна. Але, звісно, найбільшу популярність отримала стрічка "Свінгери", яка у 2019 році отримала продовження. В цій комедії Даша Астаф'єва та Оля Полякова демонструють свою жіночність та не приховують сексуальності, що сподобалось багатьох любителям кіно.

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Дивіться трейлер до фільму "Свінгери": відео

Окрім цього, вокалістка вже готує черговий сюрприз для прихильників. Зі співаком Дзідзьо вона постане у новому фільмі "Зірки за обміном", в якому розкриє секрети життя селебрітіз та приміряє брутальні образи.



Оля Полякова у новому фільмі / Фото Film Group

Даша Астаф'єва

Мало хто знає, що сексапільна Даша Астаф'єва за освітою режисер. Тому зйомки фільмів для неї – не просто хобі, а частина професії, яку вона опановувала у студентські роки. Наразі у фільмографії Даші Астаф'євої – кілька успішних комедій, які вже переглянули тисячі українців. Так, артистку можна побачити у фільмах "Свінгери", "Продюсер", "Бобот", "Зрадник", "Ніч святого Валентина", "Острів везіння" та ін.

Дивіться трейлер до комедії "Продюсер": відео