Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового номера Vogue España та приміряла декілька стильних образів, що підкреслили її вроду та неперевершений вигляд.

Липневий випуск іспанського Vogue точно вразить читачів, адже на головній обкладинці постане знаменита Наомі, яка вже вшосте позує для модного глянцю. Автором нових знімків для журналу стала лондонський фотограф Надін Іджевере, а локацією для зйомки стала фотостудія і територія розкішного маєтку в Лос-Анджелесі. Що цікаво, фотосесія відбулась ще у січні 2020 року до впровадження карантину та пандемії коронавірусу.

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Для фотосесії 50-річна Наомі одягнула декілька трендових образів від брендів класу "люкс": твідова сукня від Chanel, костюм з флористичним принтом від Gucci, а також образи від Giambattista Valli і Christian Siriano. Особливою родзинкою образу стало її волосся, яке фанати зазвичай бачать ідеально рівним (жінка носить перуку), а у цій фотосесії вона зробила собі легкі кучері. За словами редакторів глянцю, новий випуск присвячий родині, суспільству і творчості. Окрім цього на сторінках видання читачі побачать все те, чого їм не вистачало під час ізоляції.

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