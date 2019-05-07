50-річна Дженніфер Еністон оголила груди для глянцю: пікантні фото

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Дженніфер Еністон у пікантній зйомці
Дженніфер Еністон у пікантній зйомці / www.harpersbazaar.com

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон у 50 років може похизуватись стрункою фігурою та відмінним стилем. Та днями зірка зуміла з легкістю розбурхати мережу, знявшись для глянцю топлес.

Дженніфер Еністон погодилась на гарячу зйомку для нового випуску американського Harper's Bazaar. Автором світлин був британський фотограф Алексі Любомирські. Перед його камерою акторка постала у міні-шортах, колготах та туфлях на підборах. При цьому Дженніфер Еністон прикрила оголені груди руками, що виглядало дуже грайливо. За словами акторки, під час цієї провокативної зйомки їй не соромно було стояти оголеною.

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Я думаю, що наші тіла – прекрасні. І треба відчувати себе комфортно в них, незалежно від того, якого ви віку. Не повинно бути жодного сорому або ніяковості,
– зазначила Дженніфер Еністон. 

Дженніфер Еністон оголилась перед камерою
Дженніфер Еністон оголилась перед камерою / Harper's Bazaar

Окрім цього, голлівудська акторка приміряла пікантні сукні, які підкреслювали її розкішну фігуру, та купальник. Зваблива Дженніфер Еністон зізналась в інтерв'ю журналістам, що у 50 років вона чималу увагу приділяє своїм формам та відвідує спортивний зал декілька разів на тиждень. 

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"Я відчуваю себе звичайною Джен. Правда, деколи я вже не можу підхоплюватися з дивана, як раніше. У мене було кілька травм коліна. Іноді ви хочете зробити щось швидше, але ваше тіло говорить: "О, ні, не треба". В основному ж моє тіло відчуває себе краще, ніж будь-коли. Я тренуюся 4 або 5 днів на тиждень. Часто займаюся зі своїм улюбленим тренером з боксу Лейоном. Саме він допоміг мені полюбити фітнес, від якого я раніше ніколи не була в захваті. Тепер я чекаю кожного тренування", – розповіла Дженніфер Еністон. 


Дженніфер Еністон на сторінках нового випуску Harper's Bazaar

Не уникнула акторка й питання про особисте життя. Після розлучення з Бредом Піттом та Джастіном Теру вона відверто розповіла, яким чоловікам надає перевагу. За словами Дженніфер Еністон, для неї головне – впевненість обранця, доброта та щедрість. 

"Мені подобаються молоді люди з почуттям гумору і з сильним почуттям власної гідності. Головне – це впевненість в собі, доброта, щедрість. І щоб в його оточенні були хороші люди. Я вірю в поняття споріднених душ. І не думаю, що це тільки одна людина. Швидше, у кожного є скупчення таких споріднених душ", – додала Дженніфер Еністон. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Еністон
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