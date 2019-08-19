50-річна Дженніфер Лопес похизувалася пружними сідницями: пікантне фото

856 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Співачка Дженніфер Лопес продовжує приголомшувати армію шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Жінка, яка має насичений графік тренувань у спортзалі, правильний режим харчування і здоровий спосіб життя, справді вражає красою та молодістю у 50 років.

Нове фото, яке стало черговим підтвердження ідеальної фігури, Дженніфер Лопес опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині співачка позує в суцільному бордовому купальнику з глибоким декольте і звабливо відкритою спиною.

Читайте також: Дженніфер Лопес влаштувала відпочинок з Алексом Родрігесом в Ізраїлі: яскраві фото

Джей Ло знялася на сітці над водою та натякнула у підписі, що насолоджується літнім відпочинком. Протягом однієї доби знімок назбирав понад 1,8 мільйона вподобань та тисячі компліментів у коментарях: "Я не бачу тут 50 років", "50 ніколи не виглядали краще, ніж це", "Королева".

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес
​Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Зворушливим фото з Джей Ло поділився її наречений Алекс Родрігес. На світлині закохані сидять у зручному одязі з горнятками в руках поблизу ставка.

"Щасливої суботи", – додав у підписі бейсболіст.

Дженніфер Лопес і алекс родрігес
​Дженніфер Лопес / Instagram / @arod

blog_ava
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня
26028
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
19 серпня 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 3496
Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
19 серпня 12:04 Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
244
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
19 серпня 10:30 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 3070
У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
18 серпня 16:32 У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
Анастасія Манюхіна 5129
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
17 серпня 10:24 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 5183
Новини
Більше новин
Залиште відгук