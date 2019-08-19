50-річна Дженніфер Лопес похизувалася пружними сідницями: пікантне фото

Співачка Дженніфер Лопес продовжує приголомшувати армію шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Жінка, яка має насичений графік тренувань у спортзалі, правильний режим харчування і здоровий спосіб життя, справді вражає красою та молодістю у 50 років.

Нове фото, яке стало черговим підтвердження ідеальної фігури, Дженніфер Лопес опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині співачка позує в суцільному бордовому купальнику з глибоким декольте і звабливо відкритою спиною.

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Джей Ло знялася на сітці над водою та натякнула у підписі, що насолоджується літнім відпочинком. Протягом однієї доби знімок назбирав понад 1,8 мільйона вподобань та тисячі компліментів у коментарях: "Я не бачу тут 50 років", "50 ніколи не виглядали краще, ніж це", "Королева".



Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo



​Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Зворушливим фото з Джей Ло поділився її наречений Алекс Родрігес. На світлині закохані сидять у зручному одязі з горнятками в руках поблизу ставка.

"Щасливої суботи", – додав у підписі бейсболіст.



​Дженніфер Лопес / Instagram / @arod