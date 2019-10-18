50-річна Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото

Весілля Дженніфер Лопес і її нареченого Алекса Родрігеса є одним з найбільш очікуваних у світі, однак наразі невідомо, коли закохані зіграють його. Натомість шанувальники вже змогли побачити співачку в весільній сукні, але це відбулося на знімальному майданчику фільму "Одружися зі мною" (Marry Me), де зірка грає головну роль.

У фільмі знімається також колумбійський співак Maluma і американський актор Оуен Вілсон, який грає вчителя математики. У сюжеті Marry Me головна героїня попспівачка Кет Вальдес (Джей Ло) дізнається про зраду свого нареченого (Maluma) за кілька хвилин до їхнього весілля і розриває стосунки з ним. Жінка вирішує обрати незнайомця (Вілсон) під час свого концерту та вийти заміж за нього. Прем'єра кінострічки очікується у 2020 році.

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Так, в одному з епізодів Лопес буде у розкішній золотій весільній сукні. Папараці вже сфотографували Джей Ло в образі нареченої на знімальному майданчику.

Пишне плаття з довгим шлейфом і ажурною вишивкою виглядало дуже ефектно на співачці. Шанувальники у мережі з нетерпінням очікують, який ж образ обере для справжнього весілля Дженніфер.



Дженніфер Лопес / Getty Images



Дженніфер Лопес / Getty Images



Дженніфер Лопес / Getty Images



Дженніфер Лопес / Getty Images

А що відомо про справжнє весілля Джей Ло?

Закохані наразі не розкривають дату їхнього весілля, але відомо, що до вівтаря Лопес поведе 11-річний син Макс.

10 березня Алекс зробив пропозицію руки і серця Дженніфер. Чоловік організував їй несподіваний сюрприз у вигляді освідчення на Багамських островах і подарував розкішну каблучку, ціна якої приблизно 4,5 мільйона доларів.

27 вересня пара відсвяткувала свої заручини в колі сім’ї та друзів. Застілля відбулось Лос-Анджелесі, де на святі були присутні діти від попередніх шлюбів Дженніфер та Алекса – 11-річні двійнята Дженніфер Макс та Еммі від співака Марка Ентоні, а також доньки Родрігеса – 11-річна Елла і 14-річна Наташа від його колишньої дружини Синтії Скертіс.