50-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальною фігурою у червоній сукні: фото

Популярна співачка та акторка Дженніфер Лопес почала зніматися у новій романтичній комедії, яка називається Marry Me ("Одружися зі мною"). Папараці вже сфотографували зірку на знімальному майданчику в дуже ефектному образі.

Цього року Дженніфер Лопес презентувала стрічку Hustlers ("Стриптизерки"), у якій зіграла головну героїню Рамону. Фільм приголомшив кадрами, на яких 50-річна знаменитість з розкішною фігурою танцює на пілоні та знімається у відвертих образах. Наразі акторка розпочала роботу над наступним фільмом – Marry Me.

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Джей Ло вже потрапила в об'єктиви папараці у гарячому образі – червона обтисла сукня виглядала дуже ефектно на співачці, а босоніжки на високих підборах у тон з прозорими вставками зробили її look ще більш сексапільним.

Додамо, що розкішне плаття з колекції Alex Perry коштує близько 2700 доларів. Також стилісти зробили акторці каре з рівною укладкою та макіяж з акцентом на очах.



Дженніфер Лопес / Getty Images

Крім того, у стрічці знімається колумбійський співак Maluma і американський актор Оуен Вілсон, який грає вчителя математики. У сюжеті Marry Me головна героїня попспівачка (Джей Ло) дізнається про зраду свого нареченого (Maluma) і розриває стосунки перед весіллям. Жінка вирішує обрати незнайомця (Вілсон) під час свого концерту та вийти заміж за нього.

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Прем'єра кінострічки очікується у 2020 році.

Дженніфер Лопес / Getty Images



Дженніфер Лопес / Getty Images