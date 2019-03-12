50-річна модель Хелена Крістенсен показала оголені фото: 18+

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Модель Хелена Крістенсен показала оголені фото: 18+
Модель Хелена Крістенсен показала оголені фото: 18+ / Instagram / @helenachristensen

Супермодель із Данії Хелена Крістенсен, яка була одним із "ангелів" Victoria's Secret, не припинила свою кар'єру. Вона і досі знімається у провокативних фотосесіях, демонструючи струнке тіло.

Днями на Instagram-сторінці Хелена Крістенсен опублікувала сексуальні фото, на яких позувала без будь-якого одягу. Модель, оточена порожніми коробками, прикрила свої пишні груди руками та грайливо присіла. 

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У дописі манекенниця зізналась, що це частина проекту, до якого вона долучилась. Автором провокативної зйомки, за інформацією Хелени Крістенсен, був фотограф з Аргентини Але Бурсет. Гарячі кадри розбурхали мережу та стривожили деяких зірок. 

Хелена Крістенсен у сексуальній зйомці
Хелена Крістенсен у сексуальній зйомці / Instagram / @helenachristensen

Модель Хелена Крістенсен
Модель Хелена Крістенсен / Instagram / @helenachristensen

Мова йде про Вікторію Бекхем, яка раніше приревнувала свого чоловіка Девіда до Хелени. Все тому, що екс-футболіст та модель провели час на виставці сучасного мистецтва Art Basel, що відбулась у грудні 2018 року. Вони навіть зробили спільне фото, яке й викликало стурбованість Вікторії. Окрім цього, Крістенсен і Бекхем розважались на вечірках Adidas і British Fashion Council.

Вікторія часто нервує через дружбу Девіда з жінками-знаменитостями – ревнує його. Вона хотіла б проводити більше часу з ним, – розповів інсайдер The Sun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Helena (@helenachristensen)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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