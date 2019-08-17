50-річна модель Хелена Крістенсен показала розкішну фігуру в бікіні: спокусливі знімки

Супермодель із Данії Хелена Крістенсен, яка була одним із "ангелів" Victoria's Secret, після 50-річчя продовжує працювати у моделінгу і вражати всіх шанувальників своїм ідеальним зовнішнім виглядом.

Хелена Крістенсен знялася у сексапільній фотосесії для американського глянцевого журналу Harper's Bazaar. Перші знімки модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Без фільтрів: Кортні Кардашян відверто продемонструвала розтяжки на тілі – фото

Так, на одному з кадрів Крістенсен позує у закритому купальнику темно-фіолетового відтінку, який звабливо підкреслив стрункі ноги і декольте моделі. Складно повірити, що моделі – 50 років, однак зараз чимало знаменитостей можуть похизуватися ідеальними тілами. Як відомо, секретом краси у будь-якому віці є саме правильний догляд за собою, спорт, харчування, а також любов до життя.

Як розповіла Хелена в інтерв'ю Harper's Bazaar, вона радіє за тверезий розум "нового покоління".

На щастя, вони позбавлені стереотипів і забобонів. Мій син і його друзі абсолютно не надають значення таким речам, як раса, гендер або вік. Неповагу до жінок вони сприймають як щось жахливе і безглузде,

– зізналася зірка.



Хелена Крістенсен / Instagram / @helenachristensen

Хелена Крістенсен додала, що любить змішувати контрастні стилі в своїх образах, а також зазначила що кожен сам має право вирішувати, наскільки відвертим повинен був повсякденний стиль.

"Чому б не показати фігуру, якщо тобі хочеться", – наголосила модель.



Хелена Крістенсен / Instagram / @helenachristensen



Хелена Крістенсен / www.harpersbazaar.com



Хелена Крістенсен / Instagram / @helenachristensen