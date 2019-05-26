50-річна Рене Зеллвегер показала стрункі ноги в ефектних сукнях

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Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / www.townandcountrymag.com

Голлівудська акторка Рене Зеллвегер після творчої паузи повернулась на телеекрани. Зірка вже взяла участь у зйомках серіалу "Що / якщо" (What / If) і драми "Джуді" (Judy). Окрім цього, чи не вперше за 6 років вона стала головною героїнею глянцю, де засвітила стрункі ноги.

Як відомо, Рене Зеллвегер у 2013 році заявляла, що емоційно виснажилась. Саме цю причину вона назвала, оголосивши про творчу паузу. Перерва акторки затягнулась, і тільки з 2015-го зірка почала брати всього один проект на рік. 

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Тепер же голлівудська красуня повернулась до зйомок із новими силами. В інтерв'ю журналу Town & Country Рене Зеллвегер пояснила, що стала більше цінувати своє здоров'я та не має наміру його витрачати на роботу, тому працюватиме у своє задоволення.

Зараз я точно знаю, що головне – це турбота про себе. Раніше я цього не розуміла, навіть уявити не могла, що існує такий варіант. Тепер же турбота про себе в пріоритеті. Акторська кар'єра не повинна завдавати шкоди моєму здоров'ю і моєму життю,
– зазначила Рене Зеллвегер. 

Така життєва позиція чудово простежується в поведінці та навіть зовнішньому вигляді зірки. Рене Зеллвегер постала у глянці в ефектних сукнях, в яких засвітила струнку фігуру та розкішні ноги. 

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / Town & Country

Не оминули увагою журналісти питань про нові проекти акторки. Рене Зеллвегер з-поміж десятків пропозицій обрала серіал "Що / Якщо". Це незвична антологія в стилі неонуар: всі епізоди в фільмі пов'язані між собою завдяки головній героїні. Для Рене Зеллвегер такий телепроект є своєрідним експериментом, адже до цього вона знімалась тільки у повнометражних кінострічках. 

Участь в цьому проекті стала сюрпризом для мене. Цікавий досвід. Десь я відчувала себе не дуже комфортно, але все-таки мені було цікаво, 
– поділилась враженнями Рене Зеллвегер.

Рене Зеллвегер у серіалі
Рене Зеллвегер у серіалі "Що / Якщо" / Town & Country

Акторка Рене Зеллвегер у стильній фотосесії
Акторка Рене Зеллвегер у стильній фотосесії / Town & Country


Рене Зеллвегер / Town & Country

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Теги: LifeStyle Голлівуд
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