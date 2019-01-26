50-річна Селін Діон засвітила оголені груди у звабливому вбранні: фото

Канадська поп-діва Селін Діон у свої 50 років продовжує дивувати громадськість яскравими виходами. У п'ятницю, 25 січня, зірка вкотре засвітилась з молодим танцівником, обравши для виходу досить спокусливе вбрання.

Розкішний образ Селін Діон показала під час світського заходу в Парижі. Співачка вирішила взяти участь не тільки у Тижні моди, але й переглянути славнозвісні вистави. Відтак Селін прийшла на яскраве шоу вар'єте і кабаре Folies Bergere.

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50-річна артистка обрала для виходу чорний комбінезон з глибоким декольте. Вбрання від Alexandre Vauthier, вартість якого сягає близько 3,5 тисяч доларів, пікантно оголювало її груди та підкреслювало худорлявість. Ефектний look Селін Діон доповнила прозорим топом, капелюшком з вуаллю, сонцезахисними окулярами та взуттям від Jimmy Choo.

Користувачі мережі відзначили, що в такому образі відома співачка нагадує Леді Гагу. Екстравагантна артистка теж полюбляє приголомшувати публіку незвичним вбранням.



Селін Діон у Парижі / Getty Images

Привернуло увагу й те, хто супроводжував зірку на світський захід. Поряд із Селін Діон вже кілька днів поспіль світиться 34-річний танцівник Пепе Муньйос. Чоловік ніжно обіймав співачку за талію та приділяв їй увагу.



Співачка Селін Діон засвітила оголені груди / Getty Images



50-річна Селін Діон з танцівником / Getty Images

Що відомо про особисте життя Селін Діон?Селін Діон пробула у шлюбі з Рене Анжелілом з 1996 по 2016 рік. Чоловік помер, не доживши до свого 74-го дня народження всього два дні.



Після смерті коханого Селін Діон досить довго оговтувалась, адже була знайома з Рене Анжелілом майже все своє свідоме життя. Їхня перша зустріч відбулась, коли Селін було всього 12 років. Тоді Рене, який працював музичним продюсером, звернув увагу на запис пісні, що надійшла на його пошту. Брат Селін Діон з майбутньою зіркою та їх мамою записали трек, не підозрюючи, що один із них досягне успіху. Вже у 1987 році співачка та продюсер закрутили роман, а в 1994-му – одружились. Вперше після смерті коханого канадська поп-діва з'явилась на публіці з чоловіком.