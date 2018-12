50-річна Селін Діон здивувала своєю надмірною худобою: ефектні фото

Канадська співачка Селін Діон днями спровокувала неоднозначні чутки щодо її здоров’я. Останнім часом знаменитість вирізняється своєю надмірною худобою, яка добре проглядається крізь відверті образи.

Нещодавно зірка з'явилася в Лас-Вегасі в шкіряній міні-сукні і ботфортах з бахромою, додавши до образу рукавички і максі-накидку. Вбрання Селін виглядало справді пікантним, але фанати помітили, що воно занадто підкреслило її худорляві форми.

Селін Діон у короткій сукні / Instagram / @celinedion



Фанати відмітили худий і не надто здоровий вигляж Селін Діон / Instagram / @celinedion

Якщо фігура артистки виглядає підтягнутою та стрункою, то обличчя Діон викликало багато дискусій у соціальних мережах. Фанати відмітили її яскравий вечірній макіяж, який не лише не приховав її зморшки, а ще більше їх підкреслив та додав обличчю нездорового вигляду.

Чи справді в Селін Діон наразі проблеми зі здоров’ям, чи зірка просто вирішила зайнятись своїми формами – артистка не коментує, однак варто сподіватись, що авторка знаменитого хіта "My Heart Will Go On" просто експериментує зі своїм стилем.

Хто така Селін Діон? Всесвітньо відома канадська поп-діва, одна з найбільш високооплачуваних музиканток сучасності. По всьому світу продано понад 200 мільйонів копій її альбомів. Вона є виконавицею пісні "My Heart Will Go On", яка була головним саундтреком фільму "Титанік" і за яку співачка отримала "Оскар" і три премії "Греммі".