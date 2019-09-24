50-річний діджей Тієсто одружився з моделлю: казкові фото церемонії

Всесвітньо відомий діджей Тієсто у 50 років вирішив покласти край холостяцькому життю. Днями він одружився з моделлю Аннікою Бейкс.

За словами Тієсто, церемонія відбулась 21 вересня в штаті Юта. У коментарі журналістам Vogue діджей зізнався, що спершу він з коханою Аннікою хотів влаштувати весілля у Лас-Вегасі, однак згодом захотів приватності і більшої романтики. Відтак пара зупинилась на п'ятизірковому курорті Амангірі, розташованому посеред пустелі.

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"Місто, яке ми обидва дуже любимо, – це Лас-Вегас, тому ми почали шукати там місця, але згодом вирішили, що хочемо, щоб весілля пройшло подалі від населеного пункту... Контраст архітектури з пустелею – це ідеальний баланс. Здається, що ми були у фільмі про Джеймса Бонда. Ми хотіли, щоб це було гламурне та романтичне місце. Задля приватності ми орендували весь курорт на вихідні", – розповів Тієсто.



Весілля Тієсто та Анніки Бейкс / Vogue



Церемонія весілля Тієсто / Vogue

На церемонію закохані запросили 80 гостей, серед яких – найближчі родичі та друзі. Обітницями діджей та модель обмінялись на фоні пустелі, що виглядало дуже романтично. Анніка Бейкс обрала для весілля розкішну мереживну сукню з невеликим шлейфом. Зіркова наречена відмовилась від фати, надавши перевагу романтичним локонам.

Тієсто також постав у класичному образі нареченого. Діджей одягнув чорний костюм з метеликом та білою сорочкою. Вигляд його коханої розчулив Тієсто, що видно на зворушливому знімку.

Мене переповнювали емоції, бо що ми так довго будували стосунки та мріяли про цей день, і ось нарешті все сталось. Це було настільки красиво і особливо. Побачити всіх, хто мені близький, та кохання всього мого життя, яка йде до мене – це найкраще відчуття,

– прокоментував Тієсто.



Тієсто розчулився від вигляду нареченої / Vogue

Наразі представники Vogue опублікували приголомшливі кадри з весілля Тієсто та Анніки Бейкс. На знімках видно всі ключові моменти церемонії – від підготовки молодят до святкових феєрверків на честь нової сім'ї.



Розкішне весілля Тієсто / Vogue

Як відомо, Тієто та Анніка Бейкс познайомились у лютому 2015 року у ресторані Catch, що в Нью-Йорку. Тоді пара відпочивала у колі спільних друзів. Після зустрічі з моделлю Тієсто вирішив продовжити спілкування та запросив її на фестиваль Coachella. Провівши час разом, знаменитості закохались. Упродовж 3 років Тієсто та Анніка будували стосунки, після чого діджей все ж освідчився коханій.