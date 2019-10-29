50 відтінків теракоти: Амаль Клуні продемонструвала ідеальний осінній образ

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Амаль Клуні
Амаль Клуні / The Daily Mail

Амаль Клуні негласно називають іконою стилю серед дружин відомих голлівудських акторів, а також серед фахівців юриспруденції. Адже її стиль відповідає нормам дрес-коду її професії, а також завжди створений згідно з трендами нового сезону.

Новий неофіційний вихід Амаль Клуні зачарував її шанувальників чи не найбільше, адже вона ідеально дотрималася свого в певній мірі консервативного стилю, розбавивши образ трендовими деталями.

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Продуманий до дрібниць образ дружина Джорджа Клуні засвітила днями на одній з вулиць Нью-Йорка. На ній був теракотовий total look, розбавлений деталями, які лише доповнили її образ.

41-річна струнка Амаль Клуні одягнула темно-помаранчеву шовкову спідницю довжини міді, в яку заправила на кілька тонів яскравішу футболку. У руці відома юристка несла масивну замшеву сумку в подібних тонах, а образ довершила золотими туфлями-човниками зі зміїним принтом та бежевим тренчем, який накинула на руку.

Амаль Клуні
Амаль Клуні / The Daily Mail 

Варто додати, що теракотовий колір став відтінком осені-2019. Днями в костюмі такого кольору на публіці з'явилася Емілія Кларк.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль і мода Джордж Клуні
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