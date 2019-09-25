51-річна Кайлі Міноуг вразила сексуальною зйомкою для глянцю: фото

Австралійська співачка Кайлі Міноуг вражає своїх фанатів не лише новими хітами, а й фотосесіями, на які її запрошують редактори модних журналів. Цього разу вона постала на сторінках італійського глянцю L’Officiel.

На обкладинці видання спокуслива Кайлі одягнула чорну мереживну сукню, розшиту бісером від Dolce & Gabbana, яка відмінно підкреслювала її фігуру. Щодо інших світлин, то Міноуг продемонструвала справжню красу в яскравих дизайнерських образах.

Читайте також: В екстремально короткій сукні: 33-річна Ірина Шейк показала звабливий образ після показу Versace



Кайлі Міноуг для L’Officiel Italia / Фото: L’Officiel Italia

Рожева мінісукня, плаття з шифону та сукня зі страусиним пір’ям – всі ці вбрання ідеально підкреслювали то оголені плечі співачки, то її ноги і груди.



Кайлі Міноуг для L’Officiel Italia / Фото: L’Officiel Italia

Окрім фотоісторії, автором якої став Річард Фіббс, жінка дала відверте інтерв’ю, в якому поділилась спогадами про її становлення як артистки.

Безумовно, не було такого, що я одного разу прокинулася і вирішила, що буду співачкою. Я поступово усвідомлювала це, як дитина. Мій перший спогад, пов’язаний з музикою, відсилає мене в дитинство, коли мені було 4 роки і я вперше потрапила на урок в музичну школу. Потім я вчилася грати на скрипці, кілька років грала на піаніно і деякий час на флейті в школі,

– зазначила зірка.

А вже у 16 років, за словами 51-річної зірки, вона віддала всі свої заощадження на уроки з вокалу.

"У шістнадцять років я почала відвідувати уроки вокалу. Я знялася в якомусь серіалі, відклала трохи грошей, вклала їх в уроки і записала демо", – повідомила співачка. – "Що стосується вокалу, то вперше мені захотілося співати років в 8-9. Пісні Донни Саммер і групи ABBA викликали у мене фантазії на цю тему".