51-річна Памела Андерсон прикрасила глянець сексуальними фото

Здається, 51-річна акторка і модель Памела Андерсон активно відновлює свою кар'єру. Після творчого затишшя зірка вже вдруге за місяць прикрасила модний глянець сексуальними фото.

Як відомо, в кінці квітня 2019 року мережу заполонили результати гарячої фотосесії Памели Андерсон для журналу Intimately Magazine. У глянці пишногруда модель позувала зі своїм бойфрендом – 33-річним французьким футболістом Аділем Рамі. Фотосесію Памела зробила у своєму стилі, додавши сексуальності у вбраннях і позах.

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Та не минуло й місяця, як знамениту американку запросили прикрасити Vogue Czechoslovakia. Памела Андерсон прийняла пропозицію та постала на обкладинці червневого номеру глянцю. Кілька гарячих кадрів зі зйомки вже з'явились у мережі.

На одній зі світлин 51-річна Памела Андерсон приміряла образ гарячої кішки. Модель вмостилась на скелі в приталеному вбранні та сексуально дивилась у камеру. Окрім цього, американка красувалась у прозорому шифоновому топі чорного кольору, з-під якого виднілась світла спідня білизна та струнка талія Памели Андерсон.

Та, мабуть, найсексуальнішою із серії фото для Vogue було позування моделі у басейні. Памела Андерсон показала свої пружні сідниці, перебуваючи у воді, що виглядало дуже грайливо.

Наразі невідомо, яку з трьох обкладинок оберуть редактори Vogue Czechoslovakia, однак гарячі кадри вже викликали запекле обговорення. Користувачі мережі не тільки засипали компліментами модель, але й обмірковують, що може означати загадковий напис на кожному знімку – "Хто хоче вбити Памелу Андерсон?". Інтригу автори проекту розкриють у новому випуску Vogue Czechoslovakia.