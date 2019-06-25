51-річна Памела Андерсон розірвала роман з молодим бойфрендом: відома причина

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Памела Андерсон завершила роман із Аділем Рамі
Памела Андерсон завершила роман із Аділем Рамі / Instagram / @pamelaandersonfrenchfan

Американська акторка та модель Памела Андерсон вирішила остаточно розірвати стосунки з 33-річним футболістом Аділем Рамі. Зірка не приховує причин розриву, відверто заявивши про них прихильникам.

Несподіваний допис з'явився на офіційній сторінці в Instagram. Памела Андерсон заявила, що всього кілька днів тому дізналась про зраду коханого. За її словами, футболіст Аділь Рамі веде подвійне життя та зустрічається зі ще однією жінкою. 

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"Це так важко прийняти. Останні два роки мого життя були великою брехнею. Мене обманули, змусили повірити, що у нас було "велике кохання". Я спустошена, дізнавшись про це декілька днів тому. Він вів подвійне життя. Він жартував про інших гравців, у яких дівчата жили на тій самій вулиці в апартаментах, поряд з їхніми дружинами. Він називав тих чоловіків монстрами. Але це ще гірше. Він брехав всім. Як таке можливо – контролювати два жіночих серця і думки – я впевнена, були й інші. Він чудовисько!" – заявила Памела Андерсон. 

До допису знаменитість додала ніжне фото, зроблене під час світського виходу з Аділем Рамі. Знімок, як і всі інші, Памела Андерсон зробила чорно-білим, що виглядало досить символічно. 

Що відомо про стосунки Памели Андерсон та Аділя Рамі? Папараці вперше помітили Памелу Андерсон та Аділя Рамі на побаченні у 2017 році. Тоді у тривалість цих стосунків не вірили навіть прихильники моделі. Однак Памела та Аділь демонстрували протилежне: зірка ледь не одразу переїхала жити у розкішне помешкання футболіста у Франції та з'являлась із ним на світських заходах. У ЗМІ були чутки, що 51-річна Памела навіть мріє народити дитину для коханого.

Та восени 2018 року акторка оголосила про розрив. За її словами, Аділь Рамі мало бачиться зі своїми дітьми від попереднього шлюбу, а саме їх роман стоїть на заваді цьому. Проте вже за кілька тижнів Памела Андерсон красувалась поряд із футболістом. Окрім цього, вкінці квітня 2019-го пара знялась у романтичній фотосесії для глянцю, а інсайдери натякали на майбутнє весілля закоханих. 

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Теги: LifeStyle Памела Андерсон Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
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