51-річна Памела Андерсон засвітила пишні груди у відвертому образі: фото

3996
Памела Андерсон
Памела Андерсон / www.gettyimages.com

Відома 51-річна американська модель та актриса Памела Андерсон відвідала урочистий вечір "Шоколад і мода", який відбувся в одному з ресторанів німецького міста Кельна

Для виходу акторка одягнула звабливу сукню асиметричного крою блідо-рожевого кольору з відвертим декольте, яке зробило акцент на пишних грудях Памели.

Читайте також: Памела Андерсон розповіла про свій досвід групового сексу: 18+

Памела Андерсон
Памела Андресон / Getty Images

Що цікаво, Памела стала не лише гостею вечора, а й станцювала пристрасні танці зі своїм партнером по шоу "Танці з зірками" Максимом Дереймезом.

Памела Андресон
Памела Андресон / Getty Images

Памела Андерсон
Памела Андресон і Максим Дереймез / Getty Images

Памела Андерсон
Памела Андресон і Максим Дереймез / Getty Images

Памела Андерсон
Памела Андресон / Getty Images

Памела Андерсон
Памела Андресон / Getty Images

Теги: LifeStyle Голлівуд Памела Андерсон
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
сьогодні 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 547
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1964
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1229
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 2119
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
4366
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2647
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук