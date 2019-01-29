51-річна Памела Андерсон засвітила пишні груди у відвертому образі: фото
Відома 51-річна американська модель та актриса Памела Андерсон відвідала урочистий вечір "Шоколад і мода", який відбувся в одному з ресторанів німецького міста Кельна
Для виходу акторка одягнула звабливу сукню асиметричного крою блідо-рожевого кольору з відвертим декольте, яке зробило акцент на пишних грудях Памели.
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Памела Андресон / Getty Images
Що цікаво, Памела стала не лише гостею вечора, а й станцювала пристрасні танці зі своїм партнером по шоу "Танці з зірками" Максимом Дереймезом.
Памела Андресон / Getty Images
Памела Андресон і Максим Дереймез / Getty Images
Памела Андресон і Максим Дереймез / Getty Images
Памела Андресон / Getty Images
Памела Андресон / Getty Images