51-річна Селін Діон постала без макіяжу у новому кліпі "Imperfections": відверте відео
Канадська зірка та володарка премії Греммі випустила новий відеокліп, в якому постала в неочікуваному амплуа. Селін Діон показала, як приймає себе зі всіма своїми недоліками, проживши пів століття.
Новий відеоролик з артисткою в головній ролі з’явився на її ютуб-каналі 26 вересня. Відомо, що сингл увійде в майбутній альбом Діон під назвою "Courage", вихід якого запланований на 15 листопада 2019 року.
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Окрім пісні "Imperfections", в альбом увійде ще 15 пісень. Що цікаво, платівка вийде вперше за 6 років і без участі її покійного чоловіка і менеджера Рене Анжеліла.
Селін Діон – Imperfections: дивитись відео онлайн
У чорно-білому ролику співачка знімається в розкішних образах перед камерою об’єктиву у фотостудії, а опісля – знімає із себе весь робочий грим. Без макіяжу та прикрас вона усміхається своєму відображенню в дзеркалі.
"У мене є свої недоліки, у мене є шрами, які я приховую. Але вони частина мене, і ти теж. І я не хочу вибирати. Вони роблять мене такою, яка я є сьогодні, і вони ніколи не зникнуть. Ти можеш любити їх так само, як я люблю тебе?" – співає Селін Діон у новій композиції.
Селін Діон без макіяжу у відеокліпі "Imperfections" / Скріншот з відео
Текст пісні "Imperfections" Селін Діон:
I tried to give all myself to you
But before I can get there
Got thoughts of me I'm tryin' to lose
Yeah, I got my own imperfections
I got my own set of scars to hide
I got my own imperfections
I can't hold your heart when I'm fixin' mine
Приспів:
So
(Give it up, give it up)
I ain't gonna save you
(Give it up, give it up)
Now
(Give it up, give it up)
I ain't gonna save you, no
(Give it up, give it up)
Now
'Cause I got my own imperfections
I got my own imperfections
I got my own imperfections
Yeah, I got my own
I got my own
Hold on, not tryna put you on the shelf
But, before I can love you
I need to learn to love myself
Yeah, I got my own imperfections
I got my own set of scars to hide
I got my own imperfections
I can't hold your heart when I'm fixin' mine
Приспів
They're part of me and you are too
And I don't really wanna choose
Can you love them the way that I love you?
They made me who I am today
And they won't ever go away
Can you love them the way I love you
'Cause I got my own imperfections
I got my own imperfections
I got my own imperfections
Yeah, I got my own
I got my own
Before I can love you
I need to learn to love myself
Before I can trust you
I need to learn to trust myself