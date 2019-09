51-річна Селін Діон постала без макіяжу у новому кліпі "Imperfections": відверте відео

Канадська зірка та володарка премії Греммі випустила новий відеокліп, в якому постала в неочікуваному амплуа. Селін Діон показала, як приймає себе зі всіма своїми недоліками, проживши пів століття.

Новий відеоролик з артисткою в головній ролі з’явився на її ютуб-каналі 26 вересня. Відомо, що сингл увійде в майбутній альбом Діон під назвою "Courage", вихід якого запланований на 15 листопада 2019 року.

Окрім пісні "Imperfections", в альбом увійде ще 15 пісень. Що цікаво, платівка вийде вперше за 6 років і без участі її покійного чоловіка і менеджера Рене Анжеліла.

Селін Діон – Imperfections: дивитись відео онлайн

У чорно-білому ролику співачка знімається в розкішних образах перед камерою об’єктиву у фотостудії, а опісля – знімає із себе весь робочий грим. Без макіяжу та прикрас вона усміхається своєму відображенню в дзеркалі.

"У мене є свої недоліки, у мене є шрами, які я приховую. Але вони частина мене, і ти теж. І я не хочу вибирати. Вони роблять мене такою, яка я є сьогодні, і вони ніколи не зникнуть. Ти можеш любити їх так само, як я люблю тебе?" – співає Селін Діон у новій композиції.



Селін Діон без макіяжу у відеокліпі "Imperfections" / Скріншот з відео

Текст пісні "Imperfections" Селін Діон:

I tried to give all myself to you

But before I can get there

Got thoughts of me I'm tryin' to lose

Yeah, I got my own imperfections

I got my own set of scars to hide

I got my own imperfections

I can't hold your heart when I'm fixin' mine

Приспів:

So

(Give it up, give it up)

I ain't gonna save you

(Give it up, give it up)

Now

(Give it up, give it up)

I ain't gonna save you, no

(Give it up, give it up)

Now

'Cause I got my own imperfections

I got my own imperfections

I got my own imperfections

Yeah, I got my own

I got my own

Hold on, not tryna put you on the shelf

But, before I can love you

I need to learn to love myself

Yeah, I got my own imperfections

I got my own set of scars to hide

I got my own imperfections

I can't hold your heart when I'm fixin' mine

Приспів

They're part of me and you are too

And I don't really wanna choose

Can you love them the way that I love you?

They made me who I am today

And they won't ever go away

Can you love them the way I love you

'Cause I got my own imperfections

I got my own imperfections

I got my own imperfections

Yeah, I got my own

I got my own

Before I can love you

I need to learn to love myself

Before I can trust you

I need to learn to trust myself