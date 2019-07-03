51-річна Селін Діон засвітила стрункі ноги в міні-спідниці: фото

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Селін Діон в Парижі
Селін Діон в Парижі / www.gettyimages.com

Наразі у Парижі триває довгоочікувана фешн-подія – Тиждень моди. Світський захід не оминула увагою поп-співачка Селін Діон, яка в перерві між показами нових колекцій вирушила на прогулянку містом.

Популярна канадська співачка Селін Діон вже кілька років поспільне не пропускає Тижні моди у Парижі. Артистка щоразу везе із собою чимало стильних речей, які демонструє не тільки на модних показах, але й під час звичайних виходів. Тому поява Селін на вулицях Парижа в розпал фешн-події не стала несподіванкою для папараці. 

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Ймовірно, переховуватись від ЗМІ співачка не має наміру, адже вона обрала стильне та досить пікантне вбрання. Так, 51-річна Селін Діон покрасувалась перед камерами у міні-спідниці темно-сірого кольору та білій футболці з надписом "Я люблю Париж". Такий образ артистка доповнила піджаком oversize, взуттям на підборах та маленькою сумочкою від Balenciaga. Селін отримувала задоволення від уваги представників ЗМІ та залюбки позувала перед папараці. 

Селін Діон в Парижі
Селін Діон в Парижі / Getty Images

Співачка Селін Діон засвітила стрункі ноги
Співачка Селін Діон засвітила стрункі ноги / Getty Images

Чимало користувачів мережі звернули увагу на прикрасу Селін Діон: поп-зірка приміряла ланцюжок із кулоном у формі серця. Дорогоцінність із сапфіру порівняли із прикрасою з фільму "Титанік".

Селін Діон приміряла кулон в стилі
Селін Діон приміряла кулон в стилі "Титаніка" / Фото LifeStyle 24

Перед цим публічним виходом канадська поп-діва Селін Діон побувала на шоу модельєра Alexandre Vauthie. Для світської події вона обрала кутюрну сукню з колекції дизайнера, яка вразила всіх учасників фешн-події.

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Тиждень моди Новини Франції
Джерело: LifeStyle 24
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