52-річна Холлі Беррі позувала на кухні топлес, демонструючи татуювання: гаряче фото

Знаменита голлівудська акторка і зірка фільму "Жінка-кішка" показала своїм шанувальникам відверте фото. На ньому 52-річна Холлі Беррі позувала топлес, демонструючи татуювання, розміром на всю спину.

Оскароносна акторка Холлі Беррі опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Зірка фільму "Жінка-кішка" доводить своїм шанувальникам, що для жінок вік – це просто цифра. Адже у свої 52 вона демонструє відмінну форму і, не соромлячись, знімається у відвертих фотосесіях.

Читайте також: Розстібнута сорочка на голе тіло: 53-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії

На новій світлині актриса засвітила перед своїми прихильниками велике татуювання, яке простягається вздовж всієї спини. Холлі Беррі кумедно прокоментувала свою світлину, запитавши в "фоловерів": "Хто сказав, що я не русалка?".

До слова спідниця зірки справді нагадувала хвіст русалки, оскільки була декорована кольоровими паєтками. Варто додати, що в такому вигляді Холлі Беррі поралася на кухні. Позаду неї була кухонна плита, а в руці акторка тримала сковорідку.



Холлі Беррі / Instagram / @halleberry