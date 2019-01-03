52-річна Холлі Беррі приголомшила мережу несподіваним знімком

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Холлі Беррі показала фото топлес
Холлі Беррі показала фото топлес / www.indiewire.com

Голлівудська акторка Холлі Беррі у 52 роки може похизуватись ідеальною стрункою фігурою. Щоб підтримувати себе в формі зірка активно займається спортом з особистим тренером та стежить за своїм харчуванням.

У своєму блозі Холлі Беррі не соромиться демонструвати красу тіла, відтак публікує досить пікантні фото. 

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Днями акторка приголомшила прихильників: перед камерою вона позувала топлес. Оголені груди Холлі Беррі прикрила руками. Гарячий образ вона доповнила широкими штанами та намистом. 

Бережіть своє тіло, це єдине місце, де ви живете! – підписала фото акторка. 

Знімок 52-річна Холлі Беррі зробила посеред пустелі. Виглядала знаменитість дуже ефектно. 

Хто така Холлі Беррі?Це популярна американська кіноакторка, лауреат престижних премій Еммі, Золотий глобус та Оскар. Холлі Беррі зіграла у відомих фільмах, зокрема, в "Хмарному атласі", "Пароль "Риба-меч", "Жінка-кішка", "Виклик за тривогою", "Ідеальний незнайомець".

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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