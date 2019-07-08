52-річна Ніколь Кідман планує мати ще одну дитину, – ЗМІ

Голлівудська акторка Ніколь Кідман та музикант Кіт Урбан планують втретє стати батьками. Знаменита пара задумалась над всиновленням ще однієї дитини.

Як повідомляє таблоїд The Daily Mail з посиланням на інсайдерів, рішення подружжя не є спонтанним. Ніколь Кідман обговорила питання про всиновлення зі своїм чоловіком Кітом Урбаном. Виявилось, що і він в захваті від цієї ідеї, адже прагне, щоб його сім'я була більшою.

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"Ніхто з них не стає молодшим, і Ніколь погодилася з тим, що в такому віці вона не народить дитину природним шляхом, тому усиновлення здалося їм правильним рішенням", – розповів інсайдер.

Вперше чутки про третю дитину Ніколь Кідман і Кіта Урбана з'явились ще у липні 2018 року. Проте тоді пара переживала не найкращі часи, а інсайдери стверджували, що цей голлівудський шлюб опинився на грані розпаду. Тепер же джерела західних ЗМІ переконують, що зірки налаштовані рішуче та не хочуть звертатись за послугами до сурогатної мами. Окрім цього, Ніколь Кідман знає всю процедуру всиновлення, адже вже проходила цей процес.

Що відомо про особисте життя Ніколь Кідман? Австралійська акторка Ніколь Кідман вдруге одружилась у 2006 році. Її обранцем став відомий музикант Кіт Урбан. Пара оселилась в розкішному маєтку Лос-Анджелеса, де виховує двох спільних доньок – 11-річну Сандей Роуз та 8-річну Фейт Маргарет. Останню народила сурогатна мама.



Та це не єдині діти Ніколь Кідман. У шлюбі з Томом Крузом, який протривав до 2001 року, акторка всиновила двох малюків. Наразі сину зірок Коннору виповнилось 24 роки, а доньці Ізабеллі – 26. В одному з інтерв'ю зіркова матуся зізнавалась, що відкрита для спілкування з первістками, однак заявила, що не близька з ними. Коннор та Ізабелла потрапили під вплив Тома Круза, який сповідує саєнтологію (скандальний релігійний рух, який включає філософію і техніку духовного вдосконалення). Релігія навіть завадила Ніколь Кідман бути на весіллі сина.



"Вони дорослі, здатні приймати рішення самостійно. Вони зробили свій вибір – бути саєнтологами. Моє завдання як матері – тільки любити їх. Незалежно від того, чим займається дитина, вона повинна знати, що я люблю її і завжди відкрита", – зазначила Ніколь Кідман.